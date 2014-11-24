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Meclis'te Nisap Sorunu Yaşandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sırasında nisap sorunu yaşandı; toplantı yarın saat 10.00’a ertelendi.

Meclis'te Nisap Sorunu Yaşandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sırasında nisap sorunu yaşandı; toplantı yarın saat 10.00’a ertelendi.

24 Kasım 2014 Pazartesi 14:17
Meclis'te Nisap Sorunu Yaşandı
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GENEL KURUL YARINA ERTELENDİ

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sırasında nisap sorunu yaşandı; toplantı yarın saat 10.00’a ertelendi.

“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi” eylemcilerinin salonu boşaltması için verilen aranın ardından Meclis Başkan Vekili Ünal Üstel başkanlığında toplanmayı deneyen Meclis Genel Kurulu’nun toplantısı, nisap olmamasından dolayı yarına ertelendi.

YARINKİ GÜNDEM

Yarınki toplantının gündeminde bugünden kalan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Mart 2008 Tarihinde İmzalanan Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen “Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni de ele alacak Meclis Genel Kurulu, ayrıca, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesini yapacak.

BÜTÇE KOMİTESİ GENEL KURULDAN SONRA

Öte yandan Meclis Genel Kurulu’nun yarınki toplantısının ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi de toplanarak 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürecek.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Bugünkü Toplantısı Sırasında Nisap Sorunu Yaşandı; Toplantı Yarın Saat 10.00’a Ertelendi.
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