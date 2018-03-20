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MECLİSTE BÜTÇE MARATONU SÜRÜYOR...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

MECLİSTE BÜTÇE MARATONU SÜRÜYOR...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

20 Mart 2018 Salı 12:43
MECLİSTE BÜTÇE MARATONU SÜRÜYOR...
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MECLİSTE BÜTÇE MARATONU SÜRÜYOR... BUGÜN POLİS, GKK, SİVİL SAVUNMA VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

Genel Kurul, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.40’ta toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde, 287 milyon 505 bin 200 TL olan Polis Genel Müdürlüğü, 279 milyon 50 bin TL olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 20 milyon 950 bin TL olan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile 256 milyon 649 bin 500 TL olan İçişleri Bakanlığı bütçeleri bulunuyor. 

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak, 287 milyon 505 bin 200 TL olan Polis Genel Müdürlüğü bütçesi ele alınmaya başladı. 

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