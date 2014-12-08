Meclis’te Bütçe Maratonu

KOMİTEDEN 4 MİLYAR 96 MİLYON 720 TL OLARAK GEÇEN BÜTÇENİN GENEL KURUL’DA GÖRÜŞÜLMESİ 18 ARALIK’A KADAR SÜRECEK
UBP’YE GEÇEN 3 MİLLETVEKİLİYLE İLGİLİ TEZKERE, MİLLETVEKİLLERİNİN BİLGİSİNE GETİRİLDİ
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 milyar 96 milyon 720 bin TL’lik “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşmeye başladı.
Hafta sonları dışında 9 gün boyunca kesintisiz görüşülerek 18 Aralık’ta tamamlanacak yeni yılın bütçesi, Meclis Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 28 Kasım’da, 1 milyon 720 TL’lik artışla 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla onaylanmıştı.
Meclis Genel Kurulu yeni yılın bütçesini görüşmek için bu sabah saat 10.20’de Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.
Toplantıda ilk olarak bütçe yasa tasarısının 3. görüşmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.
Daha sonra 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin Komite raporu Komite Başkanı CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür tarafından okundu.
Ardından Maliye Bakanı Zeren Mungan, sunuş konuşması yapacak.
Bütçe görüşmelerinde bugün tasarının bütünü görüşülecek, yarından itibaren madde madde görüşülmesine geçilecek.
UBP’YE 3 KATILIM BİLGİYE GETİRİLDİ
UBP Grup Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün, Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif, Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu ve İskele Milletvekili Hamit Bakırcı’nın 6 Aralık’tan itibaren UBP’ye katılımına ilişkin tezkeresi de milletvekillerinin bilgisine getirildi.
Koalisyon ortağı DP'den istifa eden 3 milletvekilinin UBP'ye katılımıyla hükümetin sandalye sayısı 29'a inerken, 50 sandalyeli Meclis'te milletvekillerinin partilere dağılımı şöyle oldu:
CTP 21, UBP 18, DP 8 ve TDP 3.