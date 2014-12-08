Meclis’te Bütçe Maratonu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 milyar 96 milyon 720 bin TL’lik “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşmeye başladı. Hafta sonları dışında 9 gün boyunca kesintisiz görüşülerek 18 Aralık’ta tamamlanacak yeni yılın bütçesi, Meclis Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 28 Kasım’da, 1 milyon 720 TL’lik artışla 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla onaylanmıştı. UBP Grup Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün, Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif, Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu ve İskele Milletvekili Hamit Bakırcı’nın 6 Aralık’tan itibaren UBP’ye katılımına ilişkin tezkeresi de milletvekillerinin bilgisine getirildi. Koalisyon ortağı DP'den istifa eden 3 milletvekilinin UBP'ye katılımıyla hükümetin sandalye sayısı 29'a inerken, 50 sandalyeli Meclis'te milletvekillerinin partilere dağılımı şöyle oldu: CTP 21, UBP 18, DP 8 ve TDP 3.