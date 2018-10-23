Meclis’te bugüne kadar üç milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

MECLİS KAYITLARINA GÖRE BUGÜNE DEK DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILAN MİLLETVEKİLLERİ EMİN UZUN, ÖMER DEMİR VE AYTAÇ ÇALUDA



KKTC siyasi tarihinde bugüne kadar üç milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

TAK muhabirinin Cumhuriyet Meclisi’nden aldığı bilgiye göre, 1992 yılında Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun’un, aynı yıl Gazimağusa Milletvekili Ömer Demir’in ve üçüncü olarak da dün UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması onaylandı.

Bugüne kadar 17 milletvekili için yapılan benzer talepler ise sonuçsuz kaldı veya reddedildi.

Meclis’teki kayıtlardan derlenen bilgilere göre, dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili Emin Uzun oldu. Uzun’la ilgili karar, Cumhuriyet Meclisi’nin 20 Ekim 1992 tarihli toplantısında alındı.

Aynı yıl 8 Aralık’ta ise Gazimağusa Milletvekili Ömer Demir’in dokunulmazlığı kaldırıldı.

KKTC tarihindeki üçüncü yasama dokunulmazlığı kaldırılması kararı ise dün UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda için verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda özel kalem müdürlüğü görevinde bulunduğu dönemde, çalışma izinlerinde yaptığı uygulamalarla devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde Meclis Genel Kurulu, Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına 34 kabul, 6 ret oy çokluğuyla karar verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda dün alınan kararın Hukuk Dairesi’ne iletilmesiyle, Çaluda’nın yargılanabilmesinin önü açıldı.

REDDEDİLEN VEYA SONUÇSUZ KALAN DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI TALEPLERİ

Meclis’teki ilk dokunulmazlık kaldırılması istemi CTP Milletvekilleri Özker Özgür ve Mehmet Civa için 1986 yılında yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nin 6 Kasım 1987 tarihli birleşiminde, Özgür ile Civa’nın Yasama Dokunulmazlıklarımın Kaldırılmasına İlişkin Özel Komite Raporu’nun görüşülmesinin, konunun mahkemede görüşülmekte olan bir dava ile ilgili olması nedeniyle, Anayasa’nın 136’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası ile o dönemde yürürlükte olan Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 184’üncü maddesi gereğince, dava sonuçlanıncaya kadar ertelenmesine ve konunun Genel Kurul gündeminden geçici olarak çıkarılmasına karar verildi.

İkinci dokunulmazlık kaldırılması istemi, yine 1986’da CTP Milletvekilleri Naci Talat ve Feridun Önsav için yapıldı. Komite, söz konusu iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını uygun görmedi.

YDP Gazimağusa Milletvekili Kenan Akın’ın dokunulmazlığının kaldırılması istemleri Cumhuriyet Meclisi’nin 15 Ocak 1993 ve 29 Ocak 1993 tarihli birleşimlerinde görüşüldü ancak Akın’ın dokunulmazlığı kaldırılmadı.

Dönemin UBP Genel Başkanı ve Başbakan Derviş Eroğlu başkanlığındaki bakanlar için 1994 yılında gündeme gelen dokunulmazlıklarının kaldırılması işlemi de sonuçlanmadı. Bu dönemde Eroğlu yanında Ertuğrul Hasipoğlu, Kenan Atakol, Günay Caymaz, Salih Miroğlu, Eşber Serakıncı, Mehmet Bayram, İlkay Kamil, Erdal Onurhan, Salih Coşar ve İrsen Küçük hakkında işlem başlatılmıştı.

Meclis kayıtlarına göre, yine 1994 yılında UBP Girne Milletvekili Salih Miroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması istemi de sonuçlanmamıştı.

