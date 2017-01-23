Mecliste %29+ Dersi





TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, “Hakkı Atun’un yüzde 29 olarak bir haritanın Meclis’e hiç gelmediğini söylediğini ancak 1986 yılında bu haritanın meclise geldiğini, Denktaş’ın da bu oranı o dönemde kabul ettiğini” söyledi.

Angolemli, o dönemde UBP’lilerin de yüzde 29’a olumlu oy verdiğini kaydetti.

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Angolemli’nin eleştirilerini yanıtladı. Denktaş’ın tüm partilerin onayını alan yüzde 29’a yönelik bir haritası olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, “O dönemdeki 29 artı Rumların içimize gelmeyeceği şekildeydi” dedi.

Ertuğruloğlu, o dönemdeki haritanın ve şartların farklı olduğunu söyleyerek, bunu bugünle karşılaştırmanın doğru olmayacağını belirtti. Bu esnada Angolemli ile Ertuğruloğlu arasında sözlü tartışma yaşandı. Angolemli, “tarihi saptırmayın” deyince, Ertuğruloğlu, “siyasi sahtekarlar” ifadesini kullandı.



KAYNAK: HAVADİS KIBRIS