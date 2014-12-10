Meclis’te 2015 BütçeGörüşmeleri Devam Ediyor

CUMHURİYET MECLİSİ VE SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇELERİ DÜN GECE ONAYLANDI

BUGÜN BAŞBAKANLIK, ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI VE HUKUK DAİRESİ BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün gece Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerini görüşüp, oy birliğiyle kabul etti.

Genel kurul bütçe görüşmelerine ilişkin dün geceki çalışmalarını saat 21.15’te tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden bugün Başbakanlık, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hukuk Dairesi bütçelerini ele alınacak.

Cumhuriyet Meclisi’nin 19 Milyon 760 bin 460 TL’lik bütçesinin dün akşam görüşülmesi sırasında söz alan Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili, UBP Milletvekili Ünal Üstel, bütçenin yetersiz olduğunu söyledi.

Meclis’in, yasama organının en önemli ayağı olduğuna işaret eden Üstel, milletvekillerini çalışma ortamlarının yeterli olmadığını ve Cumhuriyet Meclisi binasına miadını doldurduğunu savundu.

Üstel, her yıl onarım amaçlı harcamalar yapıldığını ancak kendi iktidarları döneminde hazırlanan yeni Meclis binası projesinin bekletildiğine işaret etti.

Ünal Üstel, komisyon odaları ve çalışma ortamlarının yetersiz olduğunu, milletvekillerine danışmanlık yapması öngörülen müşavirler için yeterli oda ve ortam bulunmadığını anlattı.

Üstel, insanların beklediği yasaların daha iyi süzgeçten geçirilip, süratle yasallaşması için hukukçuların görevlendirilmesi ve bütçeye kaynak konması gerektiğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, Meclis bütçesinin yıllardır oy birliğiyle geçtiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, milletvekilliğinin memuriyet olmadığını, Meclis’in devam çizelgeleriyle öne çıkarılmasını çok doğru bulmadığını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkanlığı’nın sosyal sorumluluk projelerine gösterdiği duyarlılığın küçümsenmemesi gerektiğini ancak Meclis’te her dönem sosyal sorumluluk projeleri yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, muhalefet milletvekillerinin genel kurul ve komitelerde yasalarla ilgili önerilerinin dikkate alınmadığını belirtti.

TATAR

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, toplumda ve basında milletvekilleri için aşağılayıcı ifadeler kullanılmasının kendisini incittiğini söyledi.

Tatar, milletvekillerinin de devlette çalışan gibi maaş ve artış aldığını ancak bunun acımasızca eleştirildiğine işaret etti.

Meclis’in yasama bölümünde çalışanlardan biri dışında tümünün kadın olduğunu anlatan Tatar, Meclis’te daha fazla kadın görme isteğini belirtti. Kadının olduğu yerde toplum huzurunun ve verimliliğinin arttığını kaydeden

Tatar, yasa gücünde kararnamelerin yanlış olduğunu ve Meclis iradesine saygısızlık olduğunu söyledi.

Tatar, 100 milyon TL tutarındaki vergi affının yasa gücünde kararname ile yürürlüğe konulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar, yeni dönemde halkın Meclis’ten koptuğunu, randevu sistemi nedeniyle halkın Meclis’e gelemediğini söyledi.

ŞAHALİ

CTP-BG Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu dışında haftanın diğer günleri de komitelerde yoğun bir şekilde mesai harcadıklarını belirtti.

Şahali, halkın bugüne kadar bağımsız bir milletvekilini görevlendirmediğini ve partilere oy verdiğini, milletvekillerinin seçildikten sonra başka partilere geçmesinin Meclis’in saygınlığını azalttığını söyledi.

Erkut Şahali, Meclis’te ortaya çıkacak iradenin halk iradesine uygun olması gerektiğini belirtti.

Şahali, Meclis kaynaklarının verimli kullanıldığını ve halk yararına sonuçlar doğurduğuna inandığını söyledi.

Erkut Şahali, bu dönemde çıkarılan yasaların, geçmiş döneme göre çok daha fazla olduğunu belirtti. Şahali, yasalar hazırlanırken muhalefetin önerilerinin de dikkate alındığının altını çizdi.

Şahali, Meclis Başkanı’nın aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ancak adaylıkla başkanlık sıfatını birbirine karıştırmamakta özenli davrandığını söyledi.

KALYONCU

CTP-BG Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu da hükümetin demokrasinin işlemesi için yasa gücünde kararname çıkardığına işaret ederek, Meclis’in esas görevinin toplum yararına yasalar yapmak olduğunu söyledi.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, dünkü doğal afete değinerek, afetin, doğa şartlarıyla altyapı eksikliğinden kaynaklandığının altını çizdi.

Siber, adil ve şeffaf yönetim anlayışıyla görev yaptığını belirterek, UBP Milletvekili Ersan Saner’in devam çizelgesiyle ilgili eleştirilerinin, kendisinin adil ve şeffaf yönetim anlayışına ters düştüğünü kaydetti.

Sibel Siber, eleştirilerin ön yargısız olması gerektiğini, ön yargılı eleştirilerin hiçbir faydası olmadığını söyledi.

Siber, Meclis çalışmalarında Meclis çalışanlarının da büyük bir çaba ve emeği bulunduğunun altını çizdi.

Sibel Siber’in konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi bütçesi oylandı.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra 5 milyon 37 bin 37 TL olarak öngörülen Sayıştay Başkanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

İlk sözü alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, anayasal bir kurum olan Sayıştay’ın bağımsızlığının önemine vurgu yaptı. Tatar, tüm kamu kurumlarını denetlemesi gereken Sayıştay’ın mevcut kadrosuyla bunu yerine getirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Ersin Tatar, hükümetin 90 tane müşavir atayarak müşavir ordusu yarattığını ileri sürdü. Tatar, hükümetin Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerini görevden almasını eleştirdi.

Tatar, Sayıştay’ın bütçe imkanlarının geliştirilerek, aynı zamanda bağımsız kılınması gerektiğini ifade etti.

Ersin Tatar, 35 kişilik kadrosuyla Sayıştay’ın tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemesinin imkansız olduğunu; gerekli durumlarda dışarıdan hizmet alımına gidilmesinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Tatar ,Sayıştay’ın denetim mekanizması olma yanında çok yararlı danışmanlık görevini de yerine getirdiğini anlattı.

ERHÜRMAN

CTP-BG Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman Sayıştay için yapılan iki değişikliği paylaştı.

Erhürman, Sayıştay’ın denetlediği kurumlardan bağımsız olmasının yaşamsal olduğunu aksi takdirde görevini layıkıyla yerine getirmeyeceğini kaydetti.

Tufan Erhürman, Sayıştay’ın 1997 yılında hazırladığı raporların bugüne kadar Meclis’te görüşülmeyi beklemesinin Sayıştay’ın emeklerine yazık olduğunu söyledi.

Erhürman, Meclis İç Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle Sayıştay ve Ombudsman Komitesi’nin başkanının muhalefet tarafından görevlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Tufan Erhürmna, Bütçe Yasası’nda yapılan değişiklikle, Sayıştay’ın bütçesini kullanırken Maliye Bakanlığı’ndan onay almaktan kurtarılmasının önemli bir adım olduğunu kaydetti.

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Tatar’ın müşavirlerle ilgili iddialarına yanıt verirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nda bugün görev yapan 18 müşavirin 9’unun UBP döneminde müşavir olduğuna işaret etti.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’na 2011 yılından beri atama yapılmadığına işaret eden Yorgancıoğlu, Meclis kürsüsünde araştırma yapılmadan konuşulduğunu ve kendisinin isyanının da buna olduğunu belirtti.

Yorgancıoğlu’nun konuşmasının ardından Sayıştay Başkanlığı bütçesi onaylandı. Genel Kurul daha sonra dün geceki çalışmalarını tamamladı.