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03 Şubat 2017 Cuma 13:47

Meclis’in Sayıştay Komitesi Toplandı

Meclis'in Sayıştay Komitesi Toplandı
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Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, bugün 13:00’te Komite Başkanı CTP Milletvekili Tebberüken Uluçay  başkanlığında toplandı.  

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan, “Yeni Boğaziçi Belediyesi 2006 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu” ve “Yeni Boğaziçi Belediyesi 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve komite her iki raporu da oybirliğiyle onayladı.

Komite toplantısına davetli olarak,  Sayıştay Başkanlığı ve Yeni Boğaziçi Belediyesi’nden yetkililer katıldı.

Sayıştay Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Tebberüken Uluçay,  UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ali Pilli ve CTP Milletvekili Mehmet Çağlar  katıldı.

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