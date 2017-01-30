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30 Ocak 2017 Pazartesi 13:01

Meclis’in Bugünkü Gündeminde GSM Zammı Vardı.

Meclis'in Bugünkü Gündeminde GSM Zammı Vardı.
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Meclis’in Bugünkü Gündeminde GSM Zammı Vardı.

SOYER: “VATANDAŞI KİM KORUYACAK?”

Tüketicinin korunmasını içeren bir protokol olduğunu belirten Soyer, GSM’de yapılan zammı örnek göstererek KKTC vatandaşlarını kimin koruyacağını sordu.

Bakanlığın haberi olan bir zamdan vatandaşın uygulamaya geçtiği gün haberdar olmasını eleştiren Soyer, “Bu gibi hadiseler ortadayken vatandaşımızı kendi hükümetimizden hangi protokolle koruyacağız?” diye sordu.

Avrupa’da roamingin haziran ayında kaldırılacağını anımsatan Soyer, KKTC’de ne olacağını sordu.

Bu protokole bağlı olarak TC’de mobil telefon hizmeti alan bir kişinin, KKTC’dek farklı bir uygulama, farklı bir tarifeyle karşılaştığında, o kişinin haklarının nasıl korunacağını da soran Soyer, protokolün içeriğinin doldurulması gerektiğini vurguladı ve aksi takdirde bununda diğer protokoller gibi rafa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Soyer, GSM operatörlerinin zammını eleştirdi.

DÜRÜST: “GSM’E ZAMMI BİZ YAPMADIK, PROTOKOL GEREĞİ YAPILDI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, 2007 yılında bu artışın her ay yapılmasını imzalayanın CTP’nin de yer aldığı hükümet olduğunu anımsattı.

Artışın her 6 ay sonunda yapılan artış olduğunu anımsatan Bakan Dürüst, bu artışın CTP hükümetleri döneminde firmalarla yapılan anlaşmaya atılan imza neticesinde olduğunu kaydetti.

GSM ücretlerine yapılan zammın yüzde 9.8 olduğunu vurgulayan Bakan Dürüst, bu zammı bakanlığın yapmadığını, protokol gereği yapıldığını söyledi.

Soyer’in “saygısız ve sevgisizsiniz” eleştirilerini kabul etmediğini vurguladı.

SOYER

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Bakan Dürüst’ü demagoji yapmakla suçlayarak, “saygısız ve sevgisizsiniz” dedi.

Enflasyonun yaşandığı yerlerde bu tür düzenlemelerin yapıldığını, bakanlık onayının da bu sebeple konulduğunu ifade eden Soyer, bugüne kadar neden her 6 ayda bir bu düzenlemenin yapılmadığını sordu.

Bununla ilgili hükümet onayı gerektiğini ve gerekçelerinin istendiğini söyleyen Soyer, zammı önceden açıklamadığı için Bakan Dürüst’ü eleştirdi.

Soyer, petrol fiyatlarına ve GSM’e yapılan zammın önceden açıklanması gerektiğini söyledi.

TATAR: “GSM ŞİRKETLERİYLE SÖZLEŞME GÖZDEN GEÇİRİLSİN”

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, TC ile imzalanan iki değişik ancak benzer protokole dikkat çekerek, protokollerin önemli olduğunu söyledi.

Yapılacak çalışmalarla tüketicilerin ve tükettikleri ürünlerin güvenliğinin sağlanacağını belirten Tatar, ülkede bu görevi üstlenen Tüketiciler Derneği olduğunu ve yıllardır bu görevi üstlendiklerini anımsattı.

Telefon meselesinin karışık bir konu olduğunu ifade eden Tatar, konu hakkında Bilişim Teknolojileri Kurumu’nun devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

GSM şirketleriyle imzalanan sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, sözleşme imzalandığı günden bu yana 10 sene olduğunu, o zamandan bu zamana çok değişikliklerin olduğunu kaydetti.




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