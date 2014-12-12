Meclis’in Bugünkü Bütçe Maratonu 13 Saat Sürdü

OMBUDSMAN BÜTÇESİ DE ONAYLANDI

Meclis Genel Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın ardından 763 bin 500 TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oybirliğiyle onaylayarak bugünkü çalışmalarını 00.30’da tamamladı. Meclis’in bugünkü mesaisi yaklaşık 13 saat sürdü.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yarın da (cuma), 524 milyon 365 bin 640 TL olarak öngörülen Milli Eğitim Bakanlığı, 14 milyon TL olarak öngörülen Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 4 milyon 577 bin 820 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile 22 milyon 56 bin 740 TL olarak öngörülen Mahkemeler bütçeleri ele alınacak.