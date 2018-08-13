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Meclisi Başkanı Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ni kabul etti

Meclisi Başkanı Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ni kabul etti

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:36
Meclisi Başkanı Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ni kabul etti.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref salonda gerçekleşen kabulde konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı, nisan ayında yapmış oldukları genel kurul sonrası gerek yurtiçi gerek ise yurtdışında ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu vesileyle Meclise ziyaret yaparak Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, derneğin yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek bugüne kadar olduğu gibi derneğin bundan sonra da ülke için başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine olan inancını dile getirdi.
Uluçay, özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bugünlerde tüm kurumlarla birlikte, dayanışma ve özveri içerisinde hareket etmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.
Uluçay: “İnanıyorum ki kurumlarımız da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu dayanışma ruhu içerisinde ülkemiz ve geleceğimiz için birlikte hareket edecektir” dedi.
 

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Son Güncelleme: 13.08.2018 17:48
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