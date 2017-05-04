Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü Toplandı (7)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusunda olağanüstü toplantısında konuşma yapan CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, babasını trafik kazasında kaybettiğini ve bunun acılarını çok iyi bildiğini söyledi.

ERÇAL: “CAYDIRICI CEZA VERİLMEDİKÇE KAZALAR ÖNLENEMEYECEK”

SERDAROĞLU: “GİRNE’DE TRAFİK İFLAS ETTİ”

ÖZDENEFE: “YOLLAR TABELA MEZARLIĞINA DÖNDÜ”

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusunda olağanüstü toplantısında konuşma yapan CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, babasını trafik kazasında kaybettiğini ve bunun acılarını çok iyi bildiğini söyledi.

Bugünkü yapının ülkedeki herkesin sorunu olduğunu belirten Erçal, KKTC’de kurallara uymayan sürücünün Güney Kıbrıs’ta dikkatli davrandığına işaret etti.

Eğitimin önemli ve gerekli olduğunu ancak ülkeye turist olarak gelenlerin durumunun da sorgulanması gerektiğini belirten Erçal, göreve gelenlerin bugüne kadar trafikte bir şey yapamadığını kaydetti.

Erçal, trafikte cep telefonunda konuşmanın çok yaygın olduğunu ve bunun kazalarda etkili olduğunu belirterek, “Denetim olsa seyir halinde cep telefonuyla konuşma mümkün olur mu” diye sordu. Erçal, caydırıcı cezalar verilmedikçe kazaların önlenemeyeceğini vurguladı.

Erçal, özellikle Lefke-Güzelyurt yolunda çok yaya olduğunu ve aydınlatma olmadığı için her an risk bulunduğunu anlattı.

Ağır tonajlı iş araçları konusuna da değinen Erçal, bu araçların yol açtığı kazalarda sorumlunun sadece şoför değil, ilgili şirketin de olduğunu ve gerekirse şirket izninin iptaline kadar cezalar verilebileceğini söyledi.

Erçal, seyrüsefer ruhsatlarının akaryakıta endekslenmesi konusundaki çalışmaların ne aşamada olduğunu da sordu.

SERDAROĞLU: “GİRNE’DE TRAFİK İFLAS ETTİ”

UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu da, trafikle ilgili 2015’te gerçekleştirilen çalıştayın sonucunun ne olduğunu sordu, çalıştay sonuçlarının hayata geçirilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Girne’nin trafik sorununa dikkat çeken Serdaroğlu, “Girne’de yaşayan nefes alamaz, trafik iflas etti. Araçlar yollarda ilerleyemez durumda” diyerek, bunun yanında yol altyapılarının da çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, yollarda tamir çalışmalarının gece yapılması gerektiğini de söyledi.

Seyir halinde cep telefonlarının kazalara davetiye çıkardığına dikkat çeken Serdaroğlu, bu konuda caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ehliyet sınavları konusuna da değinen Serdaroğlu, şoför okullarının denetlenmesini ve sınavların daha ciddi yapılarak yazılı sınavı geçmeyenlere ehliyet verilmemesini istedi.

ÖZDENEFE: “YOLLAR TABELA MEZARLIĞI”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, trafik sorunlarının sadece konuşarak çözülemeyeceğini, birçok konunun bakanlığı ilgilendirdiğini belirtti.

Esas konunun trafik güvenliğinin öncelik yapılıp yapılmaması olduğunu söyleyen Özdenefe, trafik konusunun konuşulduğu bu toplantıya katılmadıkları gerekçesiyle Başbakan Özgürgün, Eğitim Bakanı Berova ve Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nu eleştirdi.

Özdenefe, saatlerle ilgili uygulamayı da eleştirdi ve “Saatler değişti, kamuda verimlilik mi arttı? Yollar daha güvenli hale mi geldi” diye sordu.

Okullarda hala trafik dersi okutulmamasını da eleştiren Özdenefe, trafik eğitimi konusunda gerekli adımların atılmadığını söyledi.

Trafik master planını kimlerin hazırladığını soran Özdenefe, planın sivil toplum örgütlerine verilmediğini ve hazırlanmasında da görüş alınmadığını savundu.

Yol, refüj ve kasislerin standartlara göre yapılmadığını kaydeden Özdenefe, yol kenarlarında görülen ölü hayvanların uzun süre kaldırılmadıklarına da işaret etti.

Yollarda kirlilik yaratan tabela sorununun hala çözülmediğini, yolların tabela mezarlığına döndüğünü ifade eden Özdenefe, verilen söze rağmen bir şey yapılmamasını eleştirdi, tabelaların ciddi şekilde dikkat dağıttığını söyledi.

Fazilet Özdenefe, Karağaç’ın Alevkayası’na çıkan kısmının ne olacağını, Karaoğlanoğlu’nda çift şerit olacak yolun durumunu sordu.

Özdenefe, Kırnı-Şirinevler yolunun da kötü durumda olduğunu kaydetti ve yol yapımının yetmediğini, yolların delik deşik halde bulunduğunu, bakım da gerektiğini anlattı.

Konuyla ilgilenmeyen bakanları ve Başbakan’ı kınadığını söyleyen Özdenefe, “Halkın seçtiği ve böyle bir günde Meclis’e gelen vekillere ve halka saygısızlık yapmaya hakları yoktur. Onlara ekranlardan seslenmeyi zül görüyorum” dedi.

(UG-GÜL/GUR) EK VERİLECEK

Haber: Uğur İrtem-Özgül Gürkut Mutluyakalı