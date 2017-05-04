Meclis “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü Toplandı (3)

ŞAHALİ: “TRAFİKTE ‘SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA’ MODELİYLE YÜRÜYORUZ, SORUNUMUZ DA BUDUR”

“HÜKÜMET NÜFUSUN ARTMASINI ÇOK İSTİYOR, ÖVÜNÇ MESELESİ HALİNE GETİRİYOR… ÜLKE STANDARTLARINI VE İMKANLARINI DA ARTIRMA İSTEĞİ DUYMALI”

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusundaki olağanüstü toplantısında ikinci konuşmayı yapan CTP Milletvekili Erkut Şahali, trafik konusunda hükümetin uygulamalarının gelişigüzel olduğunu belirtti, vatandaşları trafikteki isyanlarını dile getirmeye çağırdı.

Hükümetin vatandaşlık politikasını eleştiren Şahali, ülkenin trafik altyapısının artan nüfusu karşılayamadığını belirtti.

Şahali, “Keşke olağanüstü bir görüntü verip topluma da bu yönde mesaj verebilseydik. Meclis koltukları boş, katılmayanlar muhtemelen tutanakları okuyacak. Sıkıntımız şudur, hiçbir işi ciddiyetle ele almıyoruz” dedi.

Olağanüstü toplantıya imza verenlerin olsun bugünkü toplantının bütününü izlemesini beklediğini kaydeden Şahali, izleyici locasındakiler arasında üniformalı olanları da görmek istediğini söyledi.

Trafikte en büyük zafiyetin denetimde yaşandığını kaydeden Erkut Şahali, konuyu bütçe görüşmelerinde dile getirdiklerinde polis sayısının yetersizliğinden yakınıldığını belirtti; diğer ülkelerden nüfus ve polis rakamlarından örnekler verdi.

Avrupa ortalamalarına göre KKTC’nin polis sayısı bakımından ortalamanın üzerinde olduğunu ifade eden Erkut Şahali, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki trafik sorunlarından örnekler verdi.

“SALDIM ÇAYIRA MEVLAK KAYIRA MODELİYLE YÜRÜYORUZ, SORUNUMUZ DA BUDUR”

Teknik desteğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Şahali, “Her konuda olduğu gibi maalesef trafikte de ‘saldım çayıra mevlam kayıra’ modeliyle yürüyoruz ve sorunumuz da budur” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı ve Başbakan’ın toplantıda bulunmamasını eleştiren Erkut Şahali, trafikte gözlemlediği sorunlara değindi.

“Bu toplum şimdiki Başbakanın, Dışişleri Bakanıyken işlediği trafik suçlarını sildirdiğini de biliyor” diyen Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın da UKÜ yakınlarındaki tehlikeli yaya geçidini sileceği sözü verdiğini ama tutmadığını belirtti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Ercan-Akıncılar yolunun önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ancak hükümetin tek sorumluluğunun bu olmadığını kaydetti.

Çukurlarla dolu olan bazı yollarda 100 kilometre hızla seyahat etmenin güvenli olmadığını belirten Şahali, bunun kanıksanmamasını istedi.

“Her yurttaşın trafikteki isyanını dile getirmesi lazım” diyen Şahali, trafikteki tehlikelere dikkat çekti.

Trafikteki hız tespit radarlarıyla ilgili bazı eleştirilerde bulunan Erkut Şahali, seyrüseferlerdeki birikmenin nedeninin de denetimdeki zafiyetten kaynaklandığını söyledi.

CTP Milletvekili Şahali, insan sayısı ve altyapının dünya standartlarında olmadığını, yerleşim birimlerindeki ulaşım altyapısının çok yetersiz kaldığını belirtti. Girne’de insanların değil yollara, artık alanlara da sığamaz hale geldiğini, imar ve ulaşımla ilgili kuralların belirlenmeyip popülizm yapıldığını, vahşi düzenin devamına izin verildiğini anlattı.

Ülkenin bir süre sonra trafikte tek rakam-çift rakam uygulamasının gündeme gelebileceği uyarısında bulunan Şahali, çözümlenemeyen sorunların kısıtlamalarla çözülmeye çalışıldığını, Girne’de de buna gidileceğini kaydetti.

“SORUMLULUK BİRİNCİ DEREDE SİZİN”

“Azınlık hükümetinin ortakları bu ülkenin nüfusunun artmasını çok istemektedirler, artmasını övünç meselesi haline getirmektedirler. Ülke nüfusunu dağıttığınız yurttaşlıklarla artırma istekliliğiniz nedeniyle yetersiz kalan alt yapının sorumluluğu da birinci derecede size aittir. Biz hükümette olduğumuz dönemde yurttaşlıkta nasıl bir düzenleme istediğimizi ispatladık” diyen Erkut Şahali, hükümetin ülke standartlarını ve imkanlarını da artırma istekliliği duyması gerektiğini söyledi.

Şahali, Meclis’in trafikle ilgili olağanüstü toplantı yaptığını ama görünümün buna uygun olmadığını da belirterek hükümeti eleştirdi.

Meclis toplantısını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bazı bürokratları da izliyor.

(GÜL/ÖK) EK VERİLECEK

Haber: Özgül Gürkut Mutluyakalı