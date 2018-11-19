banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94571
ALTIN
209.849
DOLAR
5.3338
STERLİN
6.8624
EURO
6.1090
Erten teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
136 adet hapa 2 yıl 7 ay hapis
136 ADET HAPA 2 YIL...
Sadeq 2 yıl hapis yatacak
2 YIL HAPİS YATACAK
Zanlı Siyfi 3 gün daha tutuklu kalacak…
3 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
banner282
Flaş Haber
Sadeq 2 yıl hapis yatacak
Kapat

Meclis Toplantısı Tamamlandı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi.

Meclis Toplantısı Tamamlandı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:20
Meclis Toplantısı Tamamlandı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi.

Bir sonraki oturum 26 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Genel Kurul’da üçüncü görüşmesi yapılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası, oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Cenk Bolayır, Şevket Kalaycı, Hakan İşlek, Cemal Sarıca ve Burhan Yirmibeşoğlu’nun Başvuruları Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporlarını okudu.

Ardından güncel konuşmalara geçildi.

ÖZTÜRK: “GELİRİ OLMAYAN KARPAZLILARIN MAL SATIŞI DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ KALMADI”

UBP Milletvekilli Yasemin Öztürk, “Karpaz ve İskele Bölgesinin Sorunları” konusunda konuştu.

Başbakan’ın bölgedeki sorunları çözmeye yönelik sözlerini tutmadığını, hiçbir adım atılmadığını, bölgeye gereken değerin verilmediğini savunan Öztürk, bölgede yol sorunu yaşandığını kaydetti.

Öztürk, 9 ay içinde İskele- Karpaz bölgesine hiçbir şey yapılmadığını, okullarda da sorun yaşandığını, bütçede bu sorunların çözümüne yönelik herhangi bir kaynak ayrılmadığını belirtti.

Çevre sorunlarına işaret eden Öztürk, çevre kirliliğine yönelik caydırıcı cezaların gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Karpaz bölgesinde yabancılara mal satışının giderek arttığını söyleyen Öztürk, geliri olmayan Karpazlıların mal satışı dışında bir seçeneğinin kalmadığını belirtti.

TÖRE: “KKTC’YE, DEVLETE, TOPRAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Müzakereler ve Doğal Gaz” konulu konuşmasında, Rum zihniyetinin daha da katılaştığını, Kıbrıs’ı Helen adası haline getirme hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

Töre, Rum lider Anastasiadis’in bazı açıklamalarını eleştirerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni onlar bizden çaldılar. Masum insanlarımızı katlettiler, bunları hatırlamıyorlar” dedi.

Anastasiadis’in garantiler ve TC’nin tek taraflı müdahale hakkı konusundaki açıklamalarını eleştiren Töre, Kıbrıs Türk halkının tek güvencesinin bu iki hakkın sağlanması olduğunu söyledi.

Töre, Kıbrıs’ta federal çözüm bulunma ihtimali kalmadığını söyleyerek, “KKTC’ye, devlete, topraklarımıza sahip çıkmalıyız. Bunları bize şehitlerimiz bahşetti” diye konuştu.

BM’nin Kıbrıs’ta misyonunu yitirdiği ve BM parametreleriyle çözüm bulunamayacağı görüşünü ifade eden Töre, KKTC’deki bazı siyasilerin bunu söylemediğini, Gutteres çerçevesi ile devam edilebileceğini söylediğini kaydetti.

Töre, Rumların, Türklerin denizlerdeki doğal gaz ve petrol hakkını gasp edeceğini, oldubittiye getirmeye çalıştığını, amaçlarının gerginlik yaratmak olduğunu belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, güncel konuşmaların ardından sorularla sona erdi.

(GÖZ/GÜL)

Haber: Gözde Süreç Sarı  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Tahmin Raporu...çarşambadan İtibaren 5 Gün Yağmur Bekleniyor
Hava Tahmin Raporu...çarşambadan İtibaren 5 Gün Yağmur Bekleniyor
Ctp Gençlik Örgütü Girne İlçesi Kongresi Gerçekleştirildi: Başkan Pembe Ardıç
Ctp Gençlik Örgütü Girne İlçesi Kongresi Gerçekleştirildi: Başkan Pembe Ardıç
Girne’de Yarın Ziya Rızkı Caddesi’nin Bir Kısmı Trafiğe Kapatılacak
Girne’de Yarın Ziya Rızkı Caddesi’nin Bir Kısmı Trafiğe Kapatılacak
Çogem “haklarımızı Çizip Boyuyorum” Etkinliği Düzenledi
Çogem “haklarımızı Çizip Boyuyorum” Etkinliği Düzenledi
Başbakan Erhürman, Klasik Otomobil Rallisine Katılan Ekipleri Kabul Etti
Başbakan Erhürman, Klasik Otomobil Rallisine Katılan Ekipleri Kabul Etti
Aile trajedisinin otopsi sonuçları çıktı
Aile trajedisinin otopsi sonuçları çıktı
25 Kasım Organizasyon Komitesi Arter’i Ziyaret Etti
25 Kasım Organizasyon Komitesi Arter’i Ziyaret Etti
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası... Erhürman: “önemli Bir İlk Adım”
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası... Erhürman: “önemli Bir İlk Adım”
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Güvenliği Konusunda Çalışmaya Başlandığını Duyurdu
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Güvenliği Konusunda Çalışmaya Başlandığını Duyurdu
Daü Sağlık Bilimleri Fakültesi Avrupa Sağlık Ve Rehabilitasyon Yükseköğretim Enstitüleri Konsorsiyumu’na Kabul Edildi
Daü Sağlık Bilimleri Fakültesi Avrupa Sağlık Ve Rehabilitasyon Yükseköğretim Enstitüleri Konsorsiyumu’na Kabul Edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim