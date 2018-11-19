Meclis Toplantısı Tamamlandı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi.

Bir sonraki oturum 26 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Genel Kurul’da üçüncü görüşmesi yapılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası, oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Cenk Bolayır, Şevket Kalaycı, Hakan İşlek, Cemal Sarıca ve Burhan Yirmibeşoğlu’nun Başvuruları Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporlarını okudu.

Ardından güncel konuşmalara geçildi.

ÖZTÜRK: “GELİRİ OLMAYAN KARPAZLILARIN MAL SATIŞI DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ KALMADI”

UBP Milletvekilli Yasemin Öztürk, “Karpaz ve İskele Bölgesinin Sorunları” konusunda konuştu.

Başbakan’ın bölgedeki sorunları çözmeye yönelik sözlerini tutmadığını, hiçbir adım atılmadığını, bölgeye gereken değerin verilmediğini savunan Öztürk, bölgede yol sorunu yaşandığını kaydetti.

Öztürk, 9 ay içinde İskele- Karpaz bölgesine hiçbir şey yapılmadığını, okullarda da sorun yaşandığını, bütçede bu sorunların çözümüne yönelik herhangi bir kaynak ayrılmadığını belirtti.

Çevre sorunlarına işaret eden Öztürk, çevre kirliliğine yönelik caydırıcı cezaların gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Karpaz bölgesinde yabancılara mal satışının giderek arttığını söyleyen Öztürk, geliri olmayan Karpazlıların mal satışı dışında bir seçeneğinin kalmadığını belirtti.

TÖRE: “KKTC’YE, DEVLETE, TOPRAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Müzakereler ve Doğal Gaz” konulu konuşmasında, Rum zihniyetinin daha da katılaştığını, Kıbrıs’ı Helen adası haline getirme hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

Töre, Rum lider Anastasiadis’in bazı açıklamalarını eleştirerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni onlar bizden çaldılar. Masum insanlarımızı katlettiler, bunları hatırlamıyorlar” dedi.

Anastasiadis’in garantiler ve TC’nin tek taraflı müdahale hakkı konusundaki açıklamalarını eleştiren Töre, Kıbrıs Türk halkının tek güvencesinin bu iki hakkın sağlanması olduğunu söyledi.

Töre, Kıbrıs’ta federal çözüm bulunma ihtimali kalmadığını söyleyerek, “KKTC’ye, devlete, topraklarımıza sahip çıkmalıyız. Bunları bize şehitlerimiz bahşetti” diye konuştu.

BM’nin Kıbrıs’ta misyonunu yitirdiği ve BM parametreleriyle çözüm bulunamayacağı görüşünü ifade eden Töre, KKTC’deki bazı siyasilerin bunu söylemediğini, Gutteres çerçevesi ile devam edilebileceğini söylediğini kaydetti.

Töre, Rumların, Türklerin denizlerdeki doğal gaz ve petrol hakkını gasp edeceğini, oldubittiye getirmeye çalıştığını, amaçlarının gerginlik yaratmak olduğunu belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, güncel konuşmaların ardından sorularla sona erdi.

(GÖZ/GÜL)

Haber: Gözde Süreç Sarı