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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

Meclis Toplantısı Tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi. Toplantıda bugün son olarak, “Dernekler Değişiklik Yasa Önerisi” görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Yasa önerisiyle, derneklerin 30 Mayıs 2017’de dolacak tüzüklerini yeni yasaya göre tadil süresi, 31 Aralık 2017’ye kadar uzatılmış oldu.

Meclis Toplantısı Tamamlandı
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DERNEKLER (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ ONAYLANDI

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi.

Toplantıda bugün son olarak, “Dernekler Değişiklik Yasa Önerisi” görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ve UBP Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif’in birlikte sunduğu yasa önerisiyle, derneklerin 30 Mayıs 2017’de dolacak tüzüklerini yeni yasaya göre tadil süresi, 31 Aralık 2017’ye kadar uzatılmış oldu.

ŞAHALİ: “ÜLKE DERNEKLER MEZARLIĞI GÖRÜNÜMÜNDE”

Meclis Genel Kurulu’nda yasa önerisi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, 380 derneğin tüzüklerinin yeni yasaya uyarlandığını, ülkenin dernekler mezarlığı görünümünde olduğunu kaydetti.

Gerçek anlamda aktif derneklerin bu yasa ile belirlenmiş olacağını dile getiren Şahali, yasaya olumlu oy vereceklerini belirtti.

Daha sonra yasa önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamanın ardından varılan mutabakat gereği Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi.

(GÖZ/GÜL)

Haber: Gözde Süreç Sarı

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