Meclis Toplantısı Tamamlandı

Gerçek anlamda aktif derneklerin bu yasa ile belirlenmiş olacağını dile getiren Şahali, yasaya olumlu oy vereceklerini belirtti.

Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ve UBP Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif’in birlikte sunduğu yasa önerisiyle, derneklerin 30 Mayıs 2017’de dolacak tüzüklerini yeni yasaya göre tadil süresi, 31 Aralık 2017’ye kadar uzatılmış oldu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi. Toplantıda bugün son olarak, “Dernekler Değişiklik Yasa Önerisi” görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Yasa önerisiyle, derneklerin 30 Mayıs 2017’de dolacak tüzüklerini yeni yasaya göre tadil süresi, 31 Aralık 2017’ye kadar uzatılmış oldu.