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24 Nisan 2017 Pazartesi 13:41

Meclis Toplantısı Tamamlandı

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Toplantısı Tamamlandı
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DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ’NİN RAPORLARI OKUNDU

Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Toplantının son bölümünde Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, “Kemal Tek’in başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu; Kıbrıs Türk Emekçi Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nin başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu ve Alev Boytam’ın başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu” okundu.
Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü görüşmelerini tamamladı.

Genel Kurul sonraki toplantısını yarın yapacak.

(DOĞ/GÜL)

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

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