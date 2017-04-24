Meclis Toplantısı Tamamlandı

Toplantının son bölümünde Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, “Kemal Tek’in başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu; Kıbrıs Türk Emekçi Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nin başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu ve Alev Boytam’ın başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu” okundu. Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü görüşmelerini tamamladı.

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