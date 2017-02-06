Meclis Toplantısı

NİSAP SAĞLANAMADI…TOPLANTIYA 10 DAKİKA ARA VERİLDİ
Lefkoşa, 6 Şubat 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında bugün saat 10.15’te toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamadı.
Meclis Başkanı Siber toplantıya 10 dakika ara verdi.
Genel Kurul gündeminde “Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırladığı denetçi raporuna ilişkin raporu” ve yine aynı komitenin 20 Ocak tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel yer alıyor.
(GÖZ/ŞEB)