Meclis Toplandı (2)

MİLLETVEKİLLERİ GÜNCEL KONUŞMALAR YAPIYOR

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Meclis Genel Kurul’da ilk güncel konuşmayı CTP milletvekili Salih İzbul “sağlıkta yaşanan sıkıntılar” konusunda yaptı.

İzbul, bir hekimin mecburi hizmetini özel hastanede sürdürmesi konusunda açıklama isteyerek, bu konuya Sağlık Bakanlığı’nın neden müdahale etmediğini sordu.

Salih İzbul, sağlığın devlet ayağının güçlü olması gerektiğine işaret ederek, seçime kadar öngörülen yasal değişikliklerin gerçekleştirilebileceğine inanmadığını söyledi.

Yen hastaneyle ilgili herhangi bir adım atılmadığına işaret eden İzbul, kendi döneminde bu konuda neler yapıldığını anlattı.

İzbul, sağlık alanında hazırlanan yasa tasarılarıyla ilgili eleştirilerde de bulunarak, öngörülen değişikliklerin bir kısmının zaten fizik şartların yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemeyeceğini söyledi.

Gidişatın sağlığın özele devri yönünde ilerlediğini ileri süren İzbul, sağlığın siyaset üstü bir konu olduğunu bu konularda atılacak her türlü adımı destekleyeceklerini belirtti.

SUCUOĞLU

İzbul’u yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, hastaneyle ilgili önceden de çalışmalar yapıldığının doğru olduğunu söyleyerek, ilk olarak tamamlanmayan devir ve istimlaklarla ilgili bir dizi çalışma yaptıklarını ifade etti.

Sucuoğlu, sağlık sistemiyle ilgili tasarıların 31 Aralık 2017 tarihine kadar yasallaşması gerektiğini ifade ederek, yeni hastane projesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını, şu an mali kaynak için seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti

Bir hekimin onkoloji ihtisası için mecburi hizmetini özelde vermesi konusunda da bilgi veren Sucuoğlu, bu kişinin zaten önceden dahiliye konusunda mecburi hizmetini yaptığını ancak bakanlık olarak bu kişiyi Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne aldırmak için çalışma başlattıklarını kaydetti.

41 yılda 39 hükümet kurulduğunu, her gelenin sürece adapte olmasının zaman aldığını dile getiren Sucuoğlu, mahkemenin aldığı ikinci iş yasağıyla ilgili neler yapılabileceğini değerlendirdiklerin kaydetti ve bu konunun birden çok bakanlığı ilgilendiren bir yasa olduğuna dikkati çekti.

Sağlıktaki yasa tasarılarının hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi veren Sucuoğlu, yasalarla ilgili de verdikleri sözleri tutmak için uğraştıklarını söyledi.

(AK/GÜL) EK VERİLECEK

Haber: Arzu Köprülü