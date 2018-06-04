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Meclis’te Tam Gün Mesai…

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (5)

Meclis’te Tam Gün Mesai…

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (5)

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:39
Meclis’te Tam Gün Mesai…

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (5)

YAYIN YÜKSEK KURULU’NUN 2018 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 4 Haziran  : Seçimler nedeniyle haftalık toplantılarını iki günden bire indiren Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yoğun bir gündemle çalışmalarına devam ediyor.

Yasama ve denetim gündeminin birleşmesiyle hem tasarı ve önerileri görüşen, hem de gündem dışı konuşmalarla denetim işlevini yürüten Meclis Genel Kurulu, saat 18.00 itibarıyla toplantısını sürdürüyor.

YYK BÜTÇESİ

Ceza Değişiklik Yasa Önerisi’nin onaylanmasının ardından Yayın Yüksek Kurulu’nun 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nı ele alan Genel Kurul,  bu tasarıyı da oyçokluğuyla kabul etti.

Konu hakkında konuşan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu,  YYK bütçesinin yetersiz olduğundan bahsetti. Amcaoğlu, YYK bütçesinin mevcut hükümet tarafından hiç çalışılmadan Meclis’e getirildiğini savundu.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy  da, YYK’nın ülkede çok iyi işlere imza attığını dile getirdi, YYK arşivlerinin önemine değindi.

YYK bütçesinin yüzde 20’lik artışa rağmen yetersiz olduğunu, bu nedenle bütçeye ret oyu vereceklerini söyleyen Taçoy, yayıncılığın desteklenmesi için reklam politikası hazırlanmasına ihtiyaç olduğunu anlattı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, YYK’nın tüm yayınları tek tek izleyerek takip ettiğini, bunun çok zor olduğunu kaydetti.

YYK’nın bütçe sıkıntısı bulunduğunu ifade eden Tatar, YYK’nın sektörün önünü açmak için de önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Tatar, yayıncılığın artık internete kaydığını hatırlatarak bu alanda yapılması gereken çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Tatar, dün hayatını kaybeden Saffet Soykal’a da rahmet diledi.

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Eleştirileri yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, ülkedeki televizyonlarda yayıncıların ciddi zorluklarla boğuştuğunu kaydetti.

YYK’nın izleme ve değerlendirme görevine işaret eden Özyiğit, bu kuruma daha fazla olanak sağlanması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Yayın Yüksek Kurulu’nun 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

TAŞINMAZ MAL (TASARRUF VE KIYMET TAKDİRİ) YASA TASARISI

Ardından, Taşınmaz Mal (Tasarruf ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

Bu konuda konuşan UBP Milletvekili Özdemir Berova,  Güvercinlik bölgesinde kurulacak sanayi bölgesi ve buna bağlı çevrede gelişmeyi öngören tasarıya olumlu baktıklarını ve kabul oyu vereceklerini söyledi.

İTÜ’ye tahsis edilen bir arazinin kiralanma durumundan çıkarılması olayına da değinen Berova, söz konusu arazinin bu aşamadan sonra ne olarak kullanılacağını sordu.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da,  İTÜ arazisiyle ilgili yaşanan süreci bir kez daha aktardı.

İTÜ rektörünün, eğer TC’den kaynak aktarılmazsa böyle bir yatırım yapılmasının mümkün olmadığını kendilerine aktardığını anlatan Erhürman, bu bağlamda TC yetkilileri ile görüştüklerini, “böyle bir proje yok, arazi tahsisini iptal edin” yönünde yanıt aldıklarını aktardı.

Erhürman, ilgili arazinin Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne iadesinin söz konusu olmadığını, çünkü o bölgede farklı statülerde mülkler olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından tasarı oy birliği ile kabul edildi. Tasarının ivediliği olmaması nedeniyle bütününün oylanması bir sonraki birleşimde yapılacak.

(DOĞ/GUR)

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

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