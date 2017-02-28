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28 Şubat 2017 Salı 09:02

Meclis’te Nisap Sağlanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, ikinci denemesinde de nisabı sağlayamadığından toplanamadı.

Meclis'te Nisap Sağlanamadı
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GENEL KURULU TOPLANTISI 24 SAAT SONRAYA ERTELENDİ

Lefkoşa, 28 Şubat 17 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, ikinci denemesinde de nisabı sağlayamadığından toplanamadı.

İçtüzüğe göre, nisap sağlanamadığı için gerçekleşemeyen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, 24 saat sonraya ertelendi.

Genel kurul bugün ilk olarak saat 10.45’de toplanma girişiminde bulundu ancak nisap sağlanamadığı için toplantı başlayamadı.

Kurul saat 11.30’da Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında yeniden toplanma girişiminde bulundu. Nisap ikinci kez sağlanamadığından toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

DERYA YERİNDEN SÖZ ALDI

Bu arada CTP Milletvekili Doğuş Derya, yerinden söz alarak yaptığı açıklamada, genel kurulun bugün denetim günü olduğunu ancak hükümet kanadının Meclis’te olduğu halde toplantıya katılmadığını savundu.

Derya, “Eleştiri ve denetim hakkımızı elimizden alıyorlar. Aşağıda oturup toplantıya katılmıyorlar. Bu durum protesto edilmeli” dedi.

SAYIŞTAY ÜYELİĞİ SEÇİMİ

Genel Kurulun gündeminde güncel konuşmalarla, Sayıştay üyeliği seçimi vardı.

Genel Kurulun dünkü birleşiminde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alınmış, raporun onaylanmasının ardından sayıştay üyeliği için seçime geçilmişti.

Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim bugüne ertelenmişti.

(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber ve Fotoğraf: Rahme Çiftçioğlu

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