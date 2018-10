Meclis’te Kıbrıs Sorunu, Tc-kktc İlişkileri Ve Eğitim Dahil Çeşitli Konular Tartışıldı

MECLİS TOPLANDI (2)ARIKLI: “TC İLE KKTC ARASINDA CİDDİ BİR GERGİNLİK ORTAMI OLUŞTURULDU”BAYBARS: “CEZAEVİNİN ŞARTLARINI ZORLUYOR DİYE KEYFİ BİR KARARLA MAHKUMLARI ‘GÖNDERELİM GİTSİN’ MANTIĞINDA OLUNAMAZ”ÖZERSAY: “KİMSENİN BYPASS EDİLDİĞİ YOKTUR”

AMCAOĞLU: “GÖNYELİ ALT GEÇİT PROJESİNE BUNDAN SONRAKİ SÜREÇLERDE NE OLACAK VE SORUMLULUK KİME AİT? ”

HAMZAOĞULLARI: “SORUNLAR MERKEZİ OKULLARLA ÇÖZÜLEBİLİR”

BEROVA: “YEŞİLKÖY İLKOKULU KONUSUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞİ DESTEKLEYECEĞİZ”ÖZYİĞİT: “EKSİK KİTAPLAR BU HAFTA TAMAMLANMIŞ OLACAK”

Lefkoşa, 23 Ekim 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk güncel konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Kıbrıs Sorunu ve Ülkemizin İçinde Bulunduğu Durum” konusunda yaptı.

Arıklı, ülkede Kıbrıs konusunda ciddi gelişmeler yaşandığını söyleyerek, New York temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcı ile Türkiye yetkililerinin neden görüşemediğini sordu.

TC ile KKTC arasında ciddi bir gerginlik ortamı oluşturulduğunu , Akıncı’nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından refüze edilmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Arıklı, Akıncı’nın 29 Ekim’de 3. Havalanın açılışı için TC’ye gideceğini anımsattı.

Arıklı, konunun bazı kesimler tarafından suiistimal edildiğine işaret ederek, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan konu hakkında açıklama yapmasını beklediklerini kaydetti.

Meclisin bilgilendirilmesi gerektiğine de işaret eden Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından Meclisi bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Merkezi Cezaevi’nde insan dışı koşullarda yaşam sürüldüğüne de değinen Arıklı, yeni cezaevinin sorunlara çözüm olamayacağına değindi.

Gardiyanların sorunlarını Meclisin gündemine taşıyan Arıklı, mahkumların geri iadesi konusundaki sıkıntılara da değindi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars , Arıklı’nın Merkezi Cezaevi konusundaki eleştirilerine cevaben yaptığı konuşmasında, mahkumların iadeleri konusundaki yasaya ilişkin bilgiler verdi.

Hiçbir yasa ya da sözleşmenin suçluların iadesini zorunlu kılamayacağına işaret eden Baybars, bugüne kadar 21 suçlunun iade edildiğini kaydetti.

Suçluların nakline ilişkin tek anlaşmanın TC ile bulunduğunu ifade eden Baybars, diğer suçluların iadesinin mümkün olmadığına işaret etti.

Baybars, cezaevinin şartlarını zorluyor diye, keyfi bir kararla mahkumları gönderelim gitsin mantığında olunamayacağını kaydetti.

Bugünkü cezaevinin koşullarının fiziki olarak yeterli olmadığını, bununla ilgili yeni cezaevinin yapımına başlandığını ve Mayıs 2019’da yeni cezaevinin tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Cezaevi konusundaki yasal düzenlemeler için de çalışmaların devam ettiğine işaret eden Baybars, gardiyanların sorunlarının çözümü için de çalışmalar yapıldığını belirtti.

Baybars, “Gönül ister ki yeni cezaevini yapmak yerine suçların önlenebilmesini başarabilelim” dedi.

Yeniden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, suçluların geri iadesi yasası konusunda eleştirilerde bulunarak, yasaya göre geri gönderim talebinde bulunan mahkumların geri gönderilmesi gerektiğini savundu.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dış politika konusunda açıklamalarda bulundu.

Özersay, Birleşmiş Milletler’in şekillendirmeye çalıştığı diyalog süreci yanında, gayrı resmi diyalog sürecinin sürdüğünün altını çizdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretinde Rum kesimi de dahil tüm taraflarla herkesin gayrı resmi istişarelerde bulunması yönünde karar alındığını vurgulayarak, “Bu karar alınmışken yapılacak bu ve benzeri gayrı resmi temasların hiç kimsede rahatsızlık oluşturmaması gerekiyor” dedi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve kendisinin gerçekleştirdiği New York ziyareti temaslarına ilişkin bazı eleştirilere de yanıt verdi.

Özersay, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’ta TC yetkilileri ile talep ettiği yapılmamış olan bir görüşme yoktur. Türkiye’nin talep edip de yapılmayan bir görüşme de yoktur.Ortada bir talep bir ret etme yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görüşme talebini gerektirecek bir durum olmadığını da ifade eden Özersay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye geldiğini, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da kısa bir süre önce KKTC’yi ziyaret ettiğini anımsattı.

Özersay, en üst düzeyde ve kısa süre önce görüşmeler yapılmış olması nedeniyle New York’ta yeniden istişare yapılma ihtiyacı hissedilmemiş olabileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Özersay, suni tartışmalar yaratılarak basın üzerinden TC - KKTC ilişkilerini sorgulatmayı doğru bulmadığının da altını çizdi.

Özersay, BM’nin şekillendirmeye çalıştığı diyalog süreci yanında, gayrı resmi devam eden bir diyalog sürecinin de bu çerçevede devam ettiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın tüm görüşmelerden ve görüşmelerin içeriğinden haberi olduğunu, Çavuşoğlu’nun yaptığı görüşmeler konusunda bilgi akışının söz konusu olduğunu belirterek, “Kimsenin bypass edildiği yoktur” dedi.

BM raporunda yeni fikirlerden bahsedildiğini, gevşek federasyon konusunda HP Genel Başkanı olarak görüşlerini paylaştığını ifade eden Özersay, 50 senelik Kıbrıs müzakerelerinde gelinen noktanın hiç de iç açıcı olmadığını söyledi.

Özersay, “Müzakereleri aynı şekilde devam ettirirsek, kısır döngü devam edecek gibi bir endişemiz vardır. Bunu her platformda söylüyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs Rum tarafındaki basına yaptıkları açıklamalara ilişkin de bazı ifadelerinin çarpıtıldığını kaydetti.

Pazar günü Filieftheros gazetesinde özellikle başlıkta bunun yapıldığını kaydeden Özersay, söylediklerine açıklık getirdi.

Özersay, bölgede çatışma yaratma niyetinde olmadıklarına işaret ederek, “Suların ısıtılması değil, soğutulması için çalışıyoruz” dedi.

Özersay, Kıbrıs sorunu ve müzakere süreci konusunda Hükümet ortakları arasında görüş birliktelikleri bulunduğunu, bunun diyaloğu ayakta tutuğunu, Kıbrıs Türkü’nün de gücünün bundan geldiğini ifade etti.

Özersay sonuç alıcı bir müzakere talebinin ortak bir payda olduğuna da işaret etti.

Dışişleri Bakanı Özersay, dış politika konusunda da açıklamalarda bulundu.

ARIKLI’YA CEVAP

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Arıklı’ya cevaben yaptığı konuşmada, Ankara’da son yaptığı ziyarette mahkumların iadesi konusunda görüşmeler yapıldığını belirterek, iki devlet arasında herhangi bir yorum farklılığı olduğunu görmediğini, bu konuda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını kaydetti.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da “Gönyeli Bölgesindeki Alt Geçit” konusunda yaptığı konuşmada, Göneyli’nin utanç duvarı gibi bölündüğünü belirtti, konu hakkında eleştirilerde bulundu.

Gönyeli alt geçit projesi konusunda tarihsel bilgiler veren Amcaoğlu, yerel seçimler sonrasında 1 haftalık süre zarfında geçici ara emrini kesinleştirilerek, oradaki çalışmaların durdurulduğunu kaydetti.

Yol konusunda hiçbir devlet yetkilisi tarafından açıklama yapılmamasını eleştiren Amcaoğlu, projeye bundan sonraki süreçlerde neler olacağını ve sorumluluğun kime ait olacağını sordu.

Amcaoğlu, gelinen noktada vatandaşların kendi çözümlerini üretmeye çalıştıklarını savundu.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “İskele ve Karpaz Köylerindeki Eğitim Başlarken Varolan Sıkıntılar” konusunda yaptığı güncel konuşmada, bölgede yaşanan öğretmen eksiklikleri ve diğer bölgelere gönderilen öğrenciler konusunda yaşanan sıkıntılara değindi.

Hamzaoğulları, Karpaz’ın üç bölge olarak değerlendirilirse sorunların çözülebileceğine işaret etti.

Bölgedeki bazı okulların birleştirilmesinin önemine işaret eden Hamzaoğulları, öğretim yılına eksiksiz öğretmen kadrosuyla başlanabilmesi adına bunun gerekli ve önemli olduğunu vurguladı.

Büyükkonuk, Yedikonuk İlkokulu’nun birleştirilmesi gerektiğine işaret eden Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulu’nda önümüzdeki dönemde en azından bir hazırlık sınıfı yapılarak liseye dönüştürülmesi için çalışma yapılmasını istedi.

Kumyalı İlkokulu’nun Mehmetçik ilkokuluna taşınması gerektiğini de ifade eden Hamzaoğulları, “Şehirdeki insanlar çocuklarına özel ders aldırıyorken, bizler öğretmen eksiklikleri ile uğraşıyoruz” dedi.

Hamzaoğulları, bu sorunların merkezi okullarla çözülebileceğine işaret etti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da Hamzaoğulları’nın eleştirilerine cevaben yaptığı konuşmada, İskele bölgesi için yaptığı birçok tespit olduğunu ve bunlarının bir çoğundan faydalanıldığını kaydetti.

Okullardaki kitap eksikliğinin giderilmemesini eleştiren Berova, bakanlığı döneminde Yeşilköy ilkokulu konusunda yaşanan sıkıntıları aktardı ve Yeşilköy İlkokulu’nda öğrenci sayısının sınıfsal dağılım açısından sağlıklı bir eğitim yürütülmesi açısından sıkıntılı olduğunu söyledi.

Ancak bu konuda ailelere dertlerini anlatamamak nedeniyle bu okul için bir çalışma yapılamadığını belirten Berova, bu okul konusunda yapılacak değişikliği destekleyeceklerini belirtti.

ÖZYİĞİT

Soruları ve eleştirileri yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, merkezileştirme konusunun genellikle sıkıntılı bir konu olduğunu ancak bu dönem merkezileştirme konusunda yapılan bazı çalışmalar olduğunu anlattı.

Ziyamet köyünde özel eğitim konusundaki sıkıntılara işaret eden Özyiğit, öğretmen lojmanı olarak düşünülen binanın son anda bir karar değişikliği ile özel eğitime verildiğini kaydetti.

Özyiğit, önemli olanın bölge halkının buralara sahip çıkması olduğunu dile getirerek, “Evet eksikliklerle başladık, bütçe yetersizliğiyle kadro sorunu yaşadık” dedi.

Görevlendirmelerle ilgili de bilgi veren Özyiğit, eksik kitapların da bu hafta tamamlanmış olacağını söyledi.

Özyiğit’in ardından yeniden söz alan Biray Hamzaoğulları, İskele bölgesinde eğitim alanında yaşanan sıkıntılara örnekler vererek, iskele bölgesine üniversite yapılması konusunda önceki hükümetin özel mi devlet mi noktasında kararsız kaldığını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu da kendisine atıfta bulunulduğu gerekçesiyle söz alarak eleştirileri yanıtladı.

(TUĞ-AK/ŞEB) EK VERİLECEK

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın-Arzu Köprülü