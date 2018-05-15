Meclis’te Güncel Konuşmalar Yapılıyor

YEREL YÖNETİMLER, ÇOCUK HAKLARI, İPTAL EDİLEN VATANDAŞLIKLAR, TARIMDAKİ SORUNLAR DA TARTIŞILDI

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 (.): Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor. Genel Kurul’da, yerel yönetimler, suç mağduru çocuklar, uyuşturucuyla mücadele, iptal edilen vatandaşlıklar, tarım ve hayvancılık alanındaki sorunlar da gündeme taşınarak, tartışıldı.

MANAVOĞLU: “BELEDİYELERİ BATMAYACAK ŞEKİLDE YÖNETSEYDİK BATMAYACAKLARDI VE REFORM GÜNDEME GELMESİ GEREKMEYECEKTİ”

İlk konuşmayı yapan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Belediyelerin Durumu ve Belediye Seçimleri konusunda yaptığı konuşmada, Filistinlilere yapılan saldırıyı kınayarak, savaşı ve katliamları durdurma çağrısı yaptı.

Diyabet merkezi ve devlet laboratuvarı gibi bazı mekanlarda engellilerin erişim sorunu yaşadığını dile getiren Manavoğlu, bunları gidermenin devletin görevi olduğunu söyledi.

Manavoğlu, toplum çıkarları doğrultusunda beyinlerin uyandırılması gerektiğini kaydetti.

Belediyelerle ilgili sıkıntıları dile getiren Manavoğlu, ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta ödemelerinde sorun yaşandığını, 18 belediyenin devlete borcu bulunduğunu, durumun sürdürülemez olduğunu söyledi.

Devleti zarara uğratanların yaptığının yanına kar kaldığını söyleyen Manavoğlu, belediyelerde yapılan yolsuzluklarla ilgili de hukuk yoluna gidilmesi ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

Belediyeler reformuna da değinen Manavoğlu, “Batmayacak şekilde belediyeleri yönetseydik batmayacaklardı ve reform gündeme gelmesi gerekmeyecekti” dedi.

CANALTAY: “SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR...ÇOCUKLARI KORUYACAK YASALAR HAZIRLAMALIYIZ”

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, “çocuk hakları, yasası, izleme merkezi” konusunda konuştu.

Suç mağduru olan çocukların sayısında artış olduğunu dile getiren Canaltay, günün koşullarına uygun, çocukları koruyacak yasalar hazırlamanın milletvekillerinin görevi olduğunu belirtti.

Travma, taciz yaşayan çocukların SOS Çocukköyü’ne alındığını, başka bir merkez olmadığını dile getiren Canaltay, sorgulama çeşidinin de travmaya yol açtığını söyledi.

Çocuk suçlarının son 10 yıldaki durumu ile ilgili bilgi veren Canaltay, yılda en az iki çocuğun istismara uğradığını, bu rakamların sadece raporlananlar olduğunu, rakamın daha çok olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Canaltay, çocuk mahkemelerinin kurulması, poliste ayrı bir birim oluşturulması gerektiğini kaydetti.

ÇELER: “CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yerinden verdiği cevapta gündeme getirilen maddelerle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çeler, Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’nin kurulması ve Sosyal Hizmetler Teşkilat Şeması ile ilgili çalışma yapıldığını söyleyerek, bu konuların siyasi değil devlet politikası olması gerektiğini belirtti.

ÖZTÜRK: “UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONUSUNDA DAHA CİDDİ ÖNLEMLER ALINMALI”

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “uyuşturucu madde ve kumar” konusunda konuşma yaptı. Hükümet programında uyuşturucu konusunda herhangi bir madde bulunmadığını ve önleme adına adım atılmadığını söyleyen Öztürk, uyuşturucu yaşının 13’e düştüğünü kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda daha ciddi önlemler alınması gerektiğini dile getiren Öztürk, Güney Kıbrıs’a geçişlerde uyuşturucu araması yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Öztürk, uyuşturucu suçları ile mücadelede etkin adımlar atılmasını istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları takdir ettiğini söyleyen Öztürk, bazı parti başkanlarının kumarhaneleri kapatacaklarını söylediğini ancak hükümete gelindiğinde bunun yapılmadığını kaydetti.

Öztürk, uyuşturucu ve kumarın önlenmesinde nasıl adımların atılacağını sordu.

BESİM: “UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNDE HİZMET VERECEK BİR MERKEZE İHTİYAÇ VAR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde hizmet verecek bir merkeze ihtiyaç olduğunu söyleyerek, Denetimli Serbestlik Yasası’nın yürütülmeye çalışıldığını ama aksaklıklar bulunduğunu belirtti.

Besim, uyuşturucu konusunda ciddi bir çalışmaları bulunduğunu, hızlı bir şekilde devreye koymaya çalışacaklarını kaydetti.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yıllar boyunca görmezden gelindiğini, ihmal edildiğini söyleyen Besim, hastanenin eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını, hastane bünyesinde uyuşturucu bağımlılığı tedavisine yönelik bir merkez kurulacağını belirtti.

ATUN: “NERDEN BULDUN YASASINI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM”

UBP Milletvekili Sunat Atun, “hükümetin icraatları” konusunda konuşma yaptı.

Sanayi bölgesinde yaşanan sıkıntılara işaret eden Atun, sanayi bölgesinde bazı arazi izinlerinin partizanlık yapılarak iptal edildiğini ileri sürdü.

Atun, akaryakıt fiyatları üzerinde özellikle iki parti başkanının vaatler verdiğini ancak hükümete gelindiğinde fiyat istikrar fonunu öne sürerek verilen vaatlerin tutulmadığını savundu.

“Nerden Buldun Yasası”na sonuna kadar destek verdiğini söyleyen Atun, kara paranın önlenmesine yönelik yasanın Meclis gündemine getirilmediğini, bunun nedenlerini sordu.

“VATANDAŞLIK İPTALİ KONUSU YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ”

“Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanayicileri arasında bulunan” bazı işadamlarının KKTC vatandaşlıklarının iptal edildiğini söyleyen Atun, “KKTC’yi yurtdışında tanıtacaksak gönüllü elçilere ihtiyacımız var” dedi. Atun, bu konunun hükümet tarafından yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Filistin’de yaşanan olaylar karşısında hükümetin açıklama yapmadığı eleştirisinde bulunan Atun, beklentisinin yas ilan edilmesi olduğunu söyledi.

SUCUOĞLU: “TARIM ALANLARI İNŞAAT VE EMLAK SEKTÖRÜNE KAYDI… PLANLAMA YAPILMALI, VERİMLİ TOPRAKLAR KORUNMALI”

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunlar” konusunda konuşma yaptı.

Sucuoğlu, tarım alanlarının inşaat ve emlak sektörüne kaydığını söyleyerek, planlama yapılması ve verimli toprakların korunması gerektiğini belirtti.

Tarımsal girdilerin ve mazot fiyatlarının çok yüksek olduğuna işaret eden Sucuoğlu, bu sektörde çalışanların sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Doğrudan Gelir Desteğinin zamanında ödenmesinin önemine işaret eden Sucuoğlu, kuraklık ve verim kaybı ile ilgili de çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, 13 milyonluk bir akaryakıt desteği ödenmesi gerektiğini dile getirerek, bu ödemenin de geciktiğini belirtti.

Ülkeye balya getirme izni verildiği ve balyaların adaya geldiğini dile getiren Sucuoğlu, izin kriterlerinin ne olduğunu sordu.

Sucuoğlu, küçük ve büyükbaş hayvana katkı verilip verilmeyeceğini sordu.

Kuraklığın çiftçi ve hayvancıyı çok olumsuz etkilediğini dile getiren Sucuoğlu, bu konuda atılacak adımların ne olacağını sordu.

ŞAHALİ: “TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI KONUSU ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarımsal alanların korunması konusunun hükümet programının öncelikleri arasında olduğunu, Toprak Koruma Yasası’nın, Ülkesel Fizik Plan ve İmar Planları ile uyumlu olması gerektiğini, bu çerçevede konunun ele alındığını belirtti.

Girdi maliyetlerinin tarım sektörü için önemli olduğunu dile getiren Şahali, dövizdeki hareketlilik nedeniyle üreticilerin zor zamanlardan geçtiğini, süt fiyatlarının artışının da bu bağlamda değerlendirilebileceğini kaydetti.

Şahali, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi için bütçede ayrılan kaynağa değinerek, kaynağın nasıl dağılacağının da önceki hükümet döneminde hazırlandığını, bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade etti.

Bütçe çerçevesinde akaryakıt desteği yapılmasına ilişkin çalışma yapılacağını söyleyen Şahali, doğrudan gelir desteği ödemelerinin, Maliye Bakanlığı’nın nakit akışına göre bu ay içinde ödenecek durumda olduğunu kaydetti.

Şahali, “Üreticiye sırtını döner pozisyonda değiliz” dedi.

2016’da kuraklık tazminatlarının ödenmesinin Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yapısını bozduğunu, ödemenin mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığını dile getiren Şahali, 2017-18’de yaşanan sorunların kaynağının bu olduğunu belirtti.

Şahali, kuraklık tespiti çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

“ÖZEL BİR ŞAHSA BALYA İTHALİ İZNİ VERİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI”

Küçük ve büyükbaş hayvancılara yönelik destek için çalışmalar yapıldığını dile getiren Şahali, özel bir şahsa balya ithali izni verilmesi konusunda bakanlığın çalışma başlattığını, gelir kaybı ve haksız rekabet oluşturmayacak şekilde bir çözüm bulunacağını söyledi.

Şahali, kooperatifçilik konusunda ortalamanın altına düşüldüğünü belirterek, yeniden başlangıcın öngörülmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

(TUĞ-GÖZ/ÖK)

Haber: Tuğçe Ü. Aydın-Gözde S. Sarı