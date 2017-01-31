Meclis’te Güncel Konuşmalar Da Yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün milletvekilleri güncel konuşmalarla Kıbrıs sorunu, sağlık ve hükümetin icraatları gibi konuları tartıştı.

SOYER: “CUMHURBAŞKANI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ POLİTİKAYA KÖSTEK OLMAK YERİNE YAPICI BİR ŞEKİLDE DESTEK OLMAK GEREK”

ERTUĞRULOĞLU: “BEN BİR KAZANIM GÖREMİYORUM. BM 50 YILIMIZI ÇALDI, MÜZAKERE SÜRECİ SONA ERMELİ”

ERÇAL: “HEM ÇALIŞANLARI HEM HİZMET ALANLARI MUTLU EDECEK BİR SAĞLIK SİSTEMİ YAPISINA 60’LI YILLARDAN BERİ KAVUŞULAMADI”

SUCUOĞLU: “SAĞLIKLA İLGİLİ 4 YASA HAZIR. ARALIĞI BEKLEMEDEN HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

TÖRE: “HARİTA SUNULMAKLA RUMLARA KOZ VERİLDİ”

Lefkoşa, 31 Ocak 17 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün milletvekilleri güncel konuşmalarla Kıbrıs sorunu, sağlık ve hükümetin icraatları gibi konuları tartıştı.

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, “Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeler” başlıklı güncel konuşmasında, Meclis Başkanı Siber’in gündeme taşıdığı belgeler ve o dönemde Meclis’te gerçekleşen olaylar hakkında bilgi verdi.

Soyer, süreci doğru okumak ve tarihi hakikatleri açık olarak ifade etmek gerektiğini söyledi.

Soyer, Cuellar belgesinde yer alan unsurlar hakkında bilgi vererek, o belgedeki unsurların Kıbrıs Türkü’nün sonraki belgelerinden daha ileri olduğunu belirtti.

Soyer, tarihsel sürecin reddedilmesi halinde bugünün yorumlanamayacağını kaydederek, Kıbrıs görüşmelerine alternatif olarak gösterilen devleti güçlendirme söyleminin 1985’ten beri gündemde olduğunu belirtti ve “Elinizi tutan mı vardı devleti kökleştirmek için?” diye sordu.

Soyer, Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın ziyareti sırasında konuşma yapan Hrisostomos’un “çözümsüzlükten şikayet etmeyin, arkasına saklanmayın” diyerek Rum lider Anastasiadis’i eleştirdiğini ve çözümsüzlüğü savunduğunu kaydetti.

“CUMHURBAŞKANI’NA YAPICI DESTEK GEREK”

Soyer, Hrisostomos’un, Türkiye ve bölgedeki karışıklıktan Kıbrıs Rum kesimi adına yarar sağlamak ve fırsat kollamak niyetiyle bu sözleri sarf ettiğini ifade etti.

Çözüm için gayret sarf etmek; Kıbrıs Rum kesimindeki bağnaz ve çözümsüzlüğe oynayanları dikkate alarak pozitif katkı yapmanın en önemli görev olduğunu vurgulayan Ferdi Sabit Soyer, Cumhurbaşkanı’nın yürüttüğü politikaya köstek olmak yerine yapıcı bir şekilde destek olmak gerektiğinin altını çizdi.

ERTUĞRULOĞLU: “BEN KAZANIM GÖREMİYORUM”

CTP Gazimağusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer’den sonra söz alan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununu çözme perspektiflerinin aynı olmadığını, taban tabana zıt olduğunu, Rum tarafının sorunu “işgal” olarak gördüğünü belirtti.

Bakan Ertuğruloğlu, 49 yıllık müzakere sürecinde kazanımlar olduğundan bahsedildiğini belirterek, “Ben bu kazanımların ne olduğunu göremiyorum” dedi.

Ertuğruloğlu, “Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını etnik azınlık olarak görüyorsa hangi kazanımlardan bahsedildiğini” sordu.

“BM 50 YILIMIZI ÇALDI, MÜZAKERE SÜRECİ SONA ERMELİ”

BM’nin Kıbrıs Türk halkının 50 yılını çaldığını belirten Ertuğruloğlu, özetle şunları kaydetti:

“Başlatılan toplumlararası müzakerelerle 50 yılımızı çaldılar. Zekâmızla alay edildi, hâlâ ediliyor. 2016 yılı müzakere sürecinin sonuncusuydu. 2016 yılına geldik sarktı. Müzakere süreci sona ermelidir. Neyi bekliyoruz? Beşli konferans da oldu fiyasko. Yunanistan ve Rum tarafı bizim azınlık ve işgalci olduğumuz iddiasını ortaya koydu. 5’li konferans fiyaskoyla sonuçlandı.”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Yunanistan ve Rum tarafının ucu açık toplumlararası müzakerelerin devam etmesinden yana olduğunu vurgulayarak, “Bu maskaralığa ne kadar izin verilecek? Kıbrıs müzakerelerinden Kıbrıs Türk tarafını tatmin eden bir sonuçla masadan kalkmak mümkün değildir. Mümkün olan azınlık haklarıyla masadan kalkmaktır” dedi.

Ertuğruloğlu, sürdürülen müzakere sürecinin sonucunun azınlık haklarıyla masadan kalkmak olduğunu savundu.

Rum tarafının dönüşümlü başkanlığı kabul etmediğini vurgulayan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirerek “dünyada karşılığında hiçbir şey almamışken haritayla birlikte karşı taraf yüzde 7 toprak öneren başka bir Cumhurbaşkanı bulunmadığını” kaydetti.

Harita sunulmasının insanları yaşadıkları bölgelerde tedirgin ettiğini kaydeden Ertuğruloğlu, “Rumlar bugüne kadar hangi öneriyi kabul etti, Rum tarafının Enosis kararı hâlâ meclislerinde duruyor” diye konuştu.

Toprak konusunun Türk tarafının toprak verip de sorunu ortadan kaldıracağı bir konu olmadığını, Rum tarafının bütün Kıbrıs’ı istediğini belirten Tahsin Ertuğruloğlu, “Toprak konusu olsa olsa sınır düzeltmesi olabilir” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “tarihi bir fırsat var” sözlerini eleştirerek “Tarihi bir fiyasko yaşanıyor” dedi.

SOYER

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’ndan sonra tekrar söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, kendisinin hiçbir zaman Bakan Ertuğruloğlu ve onun gibi düşünenleri çözümsüzlüğü savunmakla suçlamadığını söyledi.

Soyer, Bakan Ertuğruloğlu’nun Cumhurbaşkanı Akıncı ve onu destekleyenleri azınlık haklarıyla masadan kalkmak isteyen insanlar olarak tanımlamasının haksızlık olduğunu söyledi.

Soyer, olası çözümde kuzeye yerleşecek Rumların sınırsız oy kullanma hakkı olduğu iddiasının doğru olmadığını ifade etti.

Soyer, hem 11 Şubat belgesini kabul edip, hem de Cumhurbaşkanı’nı görüşüyor diye eleştirmenin tutarlı olmadığına da işaret etti.

ERÇAL: “60’LARDAN BERİ MUTLU EDECEK SAĞLIK SİSTEMİNE KAVUŞULAMADI”

“Sağlık Çalışanlarının Sorunları” başlıklı güncel konuşma yapan CTP Güzelyurt Milletvekili Hüseyin Erçal, hem çalışanları hem hizmet alanları mutlu edecek bir sağlık sistemi yapısına 60’lı yıllardan beri kavuşulamadığını söyledi.

Erçal, mevcut yapıdan çıkmanın en önemli yolun otomasyon sistemi olduğunu, genel sağlık sigortasının oluşturulmasıyla sisteme hem kaynak aktarılacağını hem de sistemin kayıt altına alınmış olacağını belirtti.

1974’teki şartları sürdürme gayretinde olunduğunu söyleyen Erçal, bundan çıkmanın yolunun da hizmetleri ve malzemeleri süratle kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

Erçal, kamuda çalışan hekimlere ikinci iş yasağı getirildiğini ancak ülke koşullarında bir çıkış yolu da bulunamadığını kaydetti.

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, kamu görevini etik olarak yerine getiren hekimlerin, dinlenme veya mesai dışı saatlerinde ikinci işlerini etik kurallara uyarak kayıt altında yerine getiriyorsa ikinci işin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Erçal, maaşlarda performans siteminin süratle hayatı geçirilmesi gerektiğini belirterek, Döner Sermaye Yasası’nın da süratle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kamu reformu yasalarının da bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Erçal, güzel yasalar yapıldığın ancak uygulamaya gelindiğinde akla hayale gelmeyen sorunların yaşandığını belirtti.

SUCUOĞLU: “MAHKEME KARARI YAKINDA”

Erçal’ı yanıtlamak üzere söz alan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapmalarıyla ilgili bir mahkeme süreci olduğunu ve kararın yakında açıklanacağını belirtti.

Sucuoğlu, hükümet programında 2017 Aralık ayına kadar çıkarmayı taahhüt ettikleri sağlıkla ilgili 4 yasanın hazır olduğunu, bu yasaları aralık ayı beklenmeden daha erken bir sürede hayata geçireceklerini belirtti.

Bakan Sucuoğlu, özlük hakları konusunda ciddi efor harcadıklarını belirterek 2011 yılından sonra kamuda işe başlayan hekimlerin üçte birinin özlük haklarıyla ilgili mutabakata vardıklarını söyledi.

Sucuoğlu, ikinci işle ilgili yargının vereceği kararın önemli ve belirleyici olduğunu, yargının ürettiği karar konusunda yapılacakların programını ve planını yapacaklarını kaydetti.

TÖRE

“Garantiler ve Haritalardaki İddialar ve Endişeler” konulu güncel konuşma yapan UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs konusunda 50 yılın geride kaldığını ancak bir çözüm sağlanamadığını belirterek, dünyanın da Kıbrıs Türk halkının da bu meseleden ciddi şekilde yorulduğunu kaydetti.

Töre, harita sunulmakla Rumlara koz verildiğini ve Rum tarafının elinin güçlendirildiğini öne sürdü.

Töre, daha önce sunulan haritanın Türk tarafının rızası dışında 28.6 olarak Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulduğunu, bunun arkasına saklanarak birşeyler yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

Rumların 100 bin kişinin kuzeye dönmesini istediklerini söyleyen Töre, yüzde 29.2 oranında toprağın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Töre, Rum tarafının deniz sahillerini ısrarla istediğini, sahillerin Türkiye’nin güvenliği ve hidrokarbon yatakları açısından çok önemli hale geldiğini kaydetti.

Haritaların çok önemli olduğunu belirten Töre, Rum tarafının Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak amacıyla müzakerelerin ucu açık sürmesini istediğini belirtti.

Töre, Rum tarafının anlaşma istemediğini Helen rüyasında olduğunu belirterek, ikinci bir Cenevre zirvesi yapılacaksa yapılması ve görüşmelerin sona ermesi gerektiğini savundu.

Töre, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da tavizkar olmakla suçladı.

ULUÇAY: “HÂLÂ EŞDEĞERCİ DURUMDA İNSANLAR VAR”

Meclis’te son konuşmayı CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay “Hükümet İcraatları” konusunda yaptı.

Eşdeğerlerle ilgili pozisyona değinen Uluçay, yaklaşık 12 yıldır eşdeğerlerle ilgili paket açılmadığını, halen eşdeğerci pozisyonunda insanlar bulunduğunu ifade etti.

KKTC kayıtlarında bulunan Rum mallarının eşdeğercilerin sorunlarını çözmek için ayrıldığını belirten Uluçay, yanlış uygulama nedeniyle hâlâ eşdeğerci durumunda insanlar bulunduğunu ve mevcut rezervlerin ise eşdeğer puanlarını karşılamayacağının görüldüğünü anlattı.

Uluçay, mevcut hükümetin 13 Ekim 2016 ile 21 Kasım 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Çatalköy, Ozanköy ve Dikmen bölgelerinde KKTC malı statüsünde görülen bazı arazileri kamu yararına kullandırmak maksadıyla ilgili yasa kapsamında eğitim maksatlı kullanmak üzere maliyeden sorumlu bakanlığın denetim ve kontrolüne verildiğini belirtti.

Uluçay, eşdeğerciler için ayrılmış KKTC malı statüsündeki malların eşdeğercilerin sorunları çözüldükten sonra kamu yararına sunulabileceğini söyledi.

Uluçay, Maliye’ye ayrılan söz konusu arazilerin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından eğitim amaçlı kullanılmak üzere üniversite kurulması için kiralandığını ifade etti.

Büyükkonuk Belediye Başkanı’nın sosyal tesisleri tekrar belediyeye kazandırdığı için UBP’ye katıldığını açıkladığını söyleyen Uluçay, bu işin müsebbibinin UBP olduğunu, iktidarda olduğu 2013 yılında topluluk malı olan Büyükkonuk Sosyal Tesisleri’ni 49 yıllığına bir şirkete kiraladığını kaydetti.

Uluçay, eşdeğer için ayrılan Çatalköy, Ozanköy ve Dikmen’deki kamu arazilerinin mevcut hükümet tarafından hazine arazisine çevrilerek Büyükkonuk’taki sosyal tesisleri belediyeye iade eden şirkete üniversite kurma amaçlı verildiğini söyledi.

Uluçay, Anafartalar Lisesi’nde de aynı sürecin yaşanabileceğini, lise kalktıktan sonra arazisinin hazine malı olarak kaydedilip bir şirkete verilebileceğini ifade etti.

Teberrüken Uluçay, uygulamanın ciddi olduğunu, işin nerede duracağının ve hangi taleplerle karşılaşılacağının belli olmayacağı uyarısında bulundu.

Meclis’in bugünkü toplantısı Uluçay’ın konuşmasıyla tamamlandı. Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki oturumu 6 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

(AK-YIL/GÜL)

Haber: Arzu Köprülü-Yılmaz Yakar