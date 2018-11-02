Meclis’te Ab Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün toplandı.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki toplantıda, “Veteriner Tıbbi Ürünleri Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesine devam edildi.

Komite, Tasarıyla ilgili çalışmalarını ilerleyen toplantılarında sürdürecek.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner Tıbbi Ürünleri Yasa Tasarısı, hayvan sağlığının korunması, hayvanların tedavi edilmesi veya üretimin artırılması amacıyla hayvanlara uygulanan veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ticareti, dağıtımı ve kullanımıyla ilgili düzenlemeleri içeriyor.

Tasarı, ülkede veteriner tıbbi ürünlerle ilgili özel mevzuat bulunmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi için söz konusu ürünlerin üretimi, paketlenmesi, etiketlenmesi, dağıtımı, pazarlanması, ithalatı, ihracatı, bulundurulması, izlenmesi (farmakovijilansı) ve denetlenmesi ile ilgili konularda yetki ve sorumlulukların net bir şekilde düzenlenmesi ve güçlü bir sistemin kurulması amacıyla, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde ilgili bakanlık tarafından ilgili paydaşlar ile görüşülerek hazırlandı.

Yasa Tasarısı hazırlanırken, temelde 2001/82/AK sayılı Avrupa Birliği mevzuatı referans olarak kabul edilmiş ve Avrupa Birliğinin konu ile ilgili koymuş olduğu tüm genel ilke ve kurallar kabul edilerek ülke yapısına uyumlaştırılması hedeflendi.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki komitenin toplantısına, Candan’la birlikte, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Fikri Toros’un yanı sıra YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak ise, Veteriner Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

(HUR/HA)