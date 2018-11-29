Meclis Sayıştay Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Lapta Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Denetim Raporu”nu görüşüp sonuçlandırdı.

Toplantıya, Sucuoğlu’yla birlikte HP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Komite Üyeleri HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan ve UBP Milletvekili Ünal Üstel katıldı.

Sayıştay Komitesi toplantısına davetli olarak, Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer de katılıp görüş ve önerilerini sundular.

(DOĞ/HA)