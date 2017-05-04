Meclis Önünde Trafik Eylemi Yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” gündemli olağanüstü birleşim sırasında Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) ve bazı siyasi parti, sendika ve dernekler Meclis önünde eylem yaptı.

EYLEM: “ETKİN VE YETERLİ TEDBİR ALINMALI”

SEVAY: “TRAFİK GÜVENLİĞİ KRİZ MASASI OLUŞTURULMALI”

AKSU: “TRAFİK GÜVENLİĞİ BASİT, BİLİMSEL BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLİR”

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” gündemli olağanüstü birleşim sırasında Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) ve bazı siyasi parti, sendika ve dernekler Meclis önünde eylem yaptı.

Eylem okunan ortak açıklamada, trafik güvenliğine dikkat çekilerek, 1975 yılından itibaren trafikte, bin 887 kişinin hayatının kaybettiği vurgulandı. Açıklamada, Meclis bünyesinde oluşturulacak bir “Trafik Güvenliği Kriz Masası”nda görev üstlenecek vekillere, gerçek trafik güvenliği uzmanlarından oluşacak bir kurulun danışmanlık yapması gerektiği belirtildi.

Basın açıklamasının ardından eylemciler, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in de katılımıyla Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’na girerek, oturumu izledi.

Eylemde, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ile TRAKAYAD Kurucu ve Onursal Başkanı Taner Aksu konuşma yaparken, Dernek Başkanı Hüseyin Sevay da ortak basın açıklamasını okudu.

Ortak açıklamaya, TRAKAYAD, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipler Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Diş Hekimleri Odası (KTDHO) ve Halkın Partisi (HP) imza koydu.

EYLEM: “ETKİN VE YETERLİ TEDBİR ALINMALI”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ülkede trafikte yaşanan sorunlara karşı yıllardır hükümetlerin tedbir almadığını söyledi.

Sorunun her geçen gün biraz daha büyüdüğünü dile getiren Eylem, kayıpların arttığını belirtti.

Eylem, yetkililere, daha fazla kayıp yaşanmadan etkin ve yeterli tedbir alma çağrısı yaptı.

SEVAY: “10 YILLIK SÜREDE TRAFİKTE ÖLENLERİN SAYISI 389”

TRAKAYAD Başkanı Hüseyin Sevay, trafik güvenliğinin Kıbrıs’ın kuzeyinde gelmiş geçmiş hiçbir hükümet tarafından birincil öncelik yapılmadığını, dolayısıyla trafikte hayat kurtarmak ve ciddi yaralanmaları önlemenin hiçbir zaman bir amaç olmadığını savundu.

Sevay, trafikte yaşanan ölümlere dikkat çektiği konuşmasında, 1975 yılından itibaren trafikte, bin 887 kişinin hayatının kaybettiğini belirtti.

Sadece 2007-2016 yılları arasındaki 10 yıllık sürede KKTC trafiğinde ölenlerin sayısının 389 olduğunu vurgulayan Sevay, son 10 yılda her yıl ortalama 39 kişinin trafikte hayatını kaybettiğini, bugünkü hükümetin bir yılı aşmış görev süresinde de 38 kişinin trafikte yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sevay, “Bu değişmeyen karanlık tablo, trafik güvenliği açısından bakıldığında, toplum olarak uzun yıllardır büyük bir krizin içerisinde olduğumuzu gösterir. Bizler yıllardır trafik güvenliği sorunlarımızın dünya bilgi birikimi ve tecrübeleriyle eğitim, denetim, ve mühendislik temellerinde nasıl çözülebileceğini çok yazdık ve anlattık. Ancak bizim yöneticilerimiz dünyanın doğrularını öğrenmeyi ve hayata geçirmeyi her nedense uygun bulmadılar. Onlar düşük maliyetli bilimsel çözümleri hayata geçirmek yerine, gereksiz pahalı harcamaların yapılarak halkın parasının heba edildiği, büyük yanlışlar içeren, ve toplumumuza hizmet etmek yerine ciddi zararlar veren bir sistemi savundular ve sürdürdüler”

“TRAFİK GÜVENLİĞİ KRİZ MASASI OLUŞTURULMALI”

Sevay, trafik güvenliği krizini çözmeye başlamak için Meclis’in bilimsel ve etik temellere dayalı bir Trafik Güvenliği Sistemi yaratmak için ciddi ve istikrarlı adımlar atmasının “kaçınılmaz” olduğunu vurguladı.

Sevay, Meclis bünyesinde bir “Trafik Güvenliği Kriz Masası” oluşturulması ve görev üstlenecek vekillere, gerçek trafik güvenliği uzmanlarından oluşacak bir kurulun danışmanlık yapması gerektiğini dile getirdi.

“Devletin ve gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin bugüne dek trafikte meydana gelmiş ölümlerden ve kalıcı sakatlıklardan birinci derecede sorumlu ve suçludurlar” diyen Sevay, oluşturulacak kriz masasının yıllardır yapılmış yanlışları ve bu yanlışlara imza atanları sorgulaması gerektiğini kaydetti.

Sevay, halka hizmet verecek, şeffaf, bilimsel ve etik temellerde çalışacak bir sistem yaratılana dek görevde kalacak gerçek bir kriz masası istediklerini söyleyerek, “Toplum olarak trafikte daha çok kaybetmemek için ihtiyacımız olan değişime hepimizin kucak açması gerekmektedir” dedi.

Meclisin “trafik güvenliği” başlığı ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmesinin “belki de en son şans” olduğunu söyleyen Sevay, trafik güvenliğiyle ilgili süreci yakından takip etmeye ve doğruların yapılmasını kararlılıkla talep etmeye devam edeceklerini, doğruların hayata geçirilmesi için gereken her türlü eylemi ortaya koymak için hazır olduklarını ifade etti.

AKSU: “TRAFİK GÜVENLİĞİ BASİT, BİLİMSEL BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLİR”

TRAKAYAD Kurucu ve Onursal Başkanı Taner Aksu da trafik güvenliğinin basit, bilimsel bir şekilde ve kısa zamanda sağlanabileceğini belirtti.

Aksu, bu konuya ilişkin önerilerini birçok kez yetkililerin gündemine getirdiklerini ancak uygulanmadığını söyledi.

Trafikte canların yitirildiği, ocakların söndüğü, üzücü bir durum içinde bulunulduğunu dile getiren Aksu, “Toplumu uyandırmak gerekiyor. Halkı uyutuyorlar. Çözümler çok basit ve uygulanabilirdir” dedi.

Aksu, “Son 20 yılda trafik güvenliği sağlanabilseydi, birçok insan şu anda hayatta olacaktı” diye konuştu.

(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı

Fotoğraflar: Erol Uysal