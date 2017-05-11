Meclis Kültür Varlıkları Komitesinden Oybirliği İle Tavsiye Kararı...

“YAVUZ ÇIKARMA PLAJI SİT ALANI İLAN EDİLMELİ”

SİBER: “TARİHİ SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEK İSTEDİK”

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplanan Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi, Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi sit alanı ilan edilmesi konusunda oybirliği ile tavsiye kararı üretti.

Meclis Mavi Salonu’nda gerçekleşen Komite toplantısına Başkan Siber’in yanı sıra üyeler, CTP Milletvekili Arif Albayrak, UBP Milletvekilleri Ali Pilli ve Erdal Özcenk, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve TDP Milletvekili Zeki Çeler, davetli olarak da Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden Kemal Kasapoglu, Meclis İdari Mali Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Serkan İlseven, Meclis Danışmanı Mustafa Hastürk ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite toplantısının ardından alınan kararı açıklayan Cumhuriyet Meclisi ve Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi Başkanı Sibel Siber, komitede vekillerin ve diğer katılımcıların, oybirliği ile, bir süredir kamuoyu vicdanını meşgul eden Yavuz Çıkarma Plajı’nın kiralanması konusu ile ilgili sürecin ardından, tarihi sit alanı ilan edilmesi konusunda tavsiye kararı aldığını söyledi.

Siber, söz konusu plajın tarihi sit alanı tanımına uygun olduğunu belirtti ve konuyla ilgili 60/1994 Eski Eserler Yasasına atıfta bulunarak “Önemli tarihi olayların geçtiği ve bu nedenle korunması gereken yerleri anlatır” şeklindeki kapsama dahil olduğu için oybirliği ile böyle bir karar alındığını ifade etti.

Meclis’te temsil edilen tüm partilerin üyelerinin bulunduğu komitede alınan bu kararın Meclis kürsüsünden Milletvekillerinin bilgisine getirileceğini ifade eden Siber, ilgili daire, bakanlık ve hükümete, Yavuz Çıkarma Plajı’nın Komite tarafından “tarihi sit alanı ilan edilmesi ” tavsiye kararının bildirileceğini söyledi.

“DEĞERLERİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Başkan Siber şöyle devam etti:

“Doğal ve tarihi güzellikleri ile zengin ülkemizde hepimize düşen ortak görev bu değerleri korumak, gelecek nesillere bırakmak ve toplumsal belleği güçlü tutmaktır. Çünkü, toplumsal belleği zayıf olan toplumlar geleceğe güvenle bakamazlar. Bu nedenle hem birer birey hem de toplumun seçtiği Milletvekilleri olarak bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik. Ümit ediyoruz ki toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık gösterdiği bu konuya ‘Tarihi Sit Alanı’ olma konusunda gerekli karar üretilecektir.”

(ŞEB/HA) FOTOĞRAFLI