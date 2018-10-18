Meclis Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesini Yaptı

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesinde ikinci toplantısını yaptı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre komite HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 13.00’te toplandı.

Komite, tasarıyı ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, AB Koordinasyon Ofisi, TIP-İŞ ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki toplantıya UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Tasarı, mevzuat yetersizliğini ortadan kaldırarak AB normlarında düzenlemelerle, dünyada gelişmekte olan bulaşıcı hastalıkların takibini yaparak ülkede yayılmakta olan bulaşıcı hastalıkların daha kolay ve etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrolünü sağlamayı amaçlıyor.

(GÜL) FOTOĞRAFLI