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Meclis Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Meclis Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:20
Meclis Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesinde ilgili yasa tasarısını madde madde görüşmeye devam etti.

Söz konusu gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edilecek.

Tasarı bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalarda yaşanan sıkıntıları ve mevzuat yetersizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve AB Koordinasyon Ofisi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI
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