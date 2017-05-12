Meclis İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, komite, gündemindeki Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim ve Yönetim Kurumu ile DAÜ Kuruluş Yasa Tasarısını görüştü.

Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak; Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Başsavcılık, Personel Dairesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’ndan yetkililer katıldı.

Toplantıya, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

(UG/ÖK) FOTOĞRAFLI