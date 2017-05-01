Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ve sorular bulunuyor.
(GÖZ/ÖK)
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak. Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ve sorular bulunuyor.
Lefkoşa, 1 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ve sorular bulunuyor.
(GÖZ/ÖK)