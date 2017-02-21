Meclis Genel Kurulu Toplandı (son)

Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmaların ardından Digitech İletişim LTD’nin Stopaj Vergisinin yürürlükteki mevzuata göre nasıl affedildiği, bu af yapılırken yasadışılık içerip içermediği ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık yaratıp yaratmadığı hakkında kurulan meclis araştırma komitesinin konu hakkındaki raporu ele alındı.

DİGİTECH İLETİŞİM LTD’İN ARAŞTIRMA KOMİTE RAPORU TARTIŞILDI

Lefkoşa, 21 Şubat 17: Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmaların ardından Digitech İletişim LTD’nin Stopaj Vergisinin yürürlükteki mevzuata göre nasıl affedildiği, bu af yapılırken yasadışılık içerip içermediği ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık yaratıp yaratmadığı hakkında kurulan meclis araştırma komitesinin konu hakkındaki raporu ele alındı.

Komite Başkanı Ersin Tatar raporu okuması sırasında komite üyelerinin Genel Kurul’da olmamasını eleştirdi.

Tatar komitenin oybirliğiyle aldığı kararın,”konunun mahkemede sonuçlandırıldığı ve araştırma komitesinin de bir suistimale rastlamadığı, mahkemenin devletin menfaatine zarar verecek bir karar vermediği” olduğunu açıkladı.

ÖZGÜR

Konuyla ilgili ilk konuşmayı CTP milletvekili Birikim Özgür yaptı. Özgür, komite oluşturulan ismin bile “garabet” olduğunu, ortada kesinleşen bir vergi borcu yokken nasıl olmayan vergi af çıkarıldığı izlenimi yaratıldığını anlamadığını söyledi.

Af iddiasında bulunanların hiçbir şekilde komitede söz almadığını ve komite raporuna katkı koymadığını ifade eden Özgür, Meclisin mesaisini çalmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti.

Maliye bakanlarının vergi borcu silme gibi bir yetkisi olmadığını vurgulayan Özgür, yasal süreçle ilgili komitenin detaylı bilgilere ulaştığını ve başsavcılığın davanın devam etmemesi gerektiğiyle ilgili görüş belirttiğini ve bunların da komite raporunda yer aldığını anlattı.

Özgür, ilgili şirketle ilgili herhangi bir suiistimal olduğuna dair bulguya rastlanmadığını ifade etti.

Özgür, Digitech konusunda da ve Güzelyurt Hastanesi’yle ilgili yaşanan aksaklıklarda da savcılığın aldığı kararların kamu aleyhine olamayacağını söyledi. Özgür, savcılığı zan altında bırakma yaklaşımlarını da siyaseten şık bulmadığını söyledi.

Digitech LTD’nin yüzde 10 stopajını devlete ödüyor olduğunu söyleyen Özgür, kimseyi zan altında bırakmanın doğru bir siyaset olamayacağını belirtti.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise, bu komitenin kurulması gerekenlerden biri olduğunu kaydederek, kimseye çamur atmadıklarını söyledi.

Çeler, bu raporun bir netice değil de bilgi toplama şeklinde olduğunu dile getirerek, mahkemenin “önceden olan vergileri ödemeyin sonrasını olanlar için anlaşalım demesini anlaşılmaz bulduğunu” kaydederek, “şirketin önceki vergi borçları gibi bunu da ödemeden geçebilecekken gelecekteki vergi borcunu ödemeyi kabul etmesini anlayamadığını” belirtti.

Başsavcı görüşlerinin mahkemede kesinlik arz etmediğini savunan Çeler, “mahkemede ne sonuç çıkacağını önceden bilip gelecek vergi borcu için anlaşma yapmayı aklının almadığını” ifade etti.

Çeler, “Bu şirketle madem gelecekte ödeyecek diye anlaşma yapılmıştı niye önceki dava süreci karar aşamasına taşınmadı da sona erdirildi” diye sordu.

Çeler, bu durumda yargının herhangi bir kararı olmadığını vurgulayarak o noktada tecrübesizlik edenlerin bu konuda açıklama yapması ve konuyu aydınlığa kavuşturması gerektiğini belirtti.

Sözlü alınan bir fikirle bu şirketin yargılanmaktan kurtulduğunu ve bunun doğru bulmadığını belirten Çeler, rapora rağmen akıllarında, “madem şimdi ödemek zorundadır önceden niye değildi” sorusunun hep olacağını ifade etti.

TATAR

Özgür ve Çeler’in ardından söz alan Ersin Tatar, geçmişte konuyla ilgili teknik hatalar yapıldığını yıllarca süren bir mahkeme dönemi olduğunu anımsatarak, mahkeme sürdükçe hiçbir tahsilat yapılamayacağını ve alacağın sürekli çoğalacağını göz önüne alanların geçmişi kapatarak gelecekteki alacakları için uzlaşı sağlandığını anlattı.

Tatar, bu şirketin, anlaşma sağlandıktan sonra devlete 15 milyon ödediğini anımsattı.

Şirketin geçmişi ve değerlendirilen ayrıntılarla ilgili detaylı bilgi veren Tatar, komite çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Rapor üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul’da yazılı sorulara verilen yanıtlar okundu. CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Mehmetçik köyündeki 2 etap yol çalışmalarının niye başlatılmadığını sordu ve Mehmetçik Pamuklu girişine yapılması düşünülen hastaneyle ilgili durum hakkında bilgi istedi.

Soruların ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’un bir sonraki toplantısı 27 Şubat Pazartesi yapılacak.

(AK/ŞEB)

Haber: Arzu Köprülü