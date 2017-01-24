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24 Ocak 2017 Salı 15:04

Meclis Genel Kurulu Toplandı (son)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Erkut Şahali “Tarım” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Meclis Genel Kurulu Toplandı (son)
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TARIMDAKİ SORUNLAR TARTIŞILDI

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Erkut Şahali “Tarım” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun çiftçinin can güvenliği olduğunu belirten Şahali, fonun tazminat yükümlülüklerini borçlanarak veya başka kaynaklardan alarak yerine getirdiğini belirtti.

Şahali, fon kaynakları ve tazminatların ödeneceğiyle ilgili hoyrat açıklamalar yapıldığını, “sorun yok devletin gücü yerindedir” dendiğini savunarak, bu konuyla ilgili Genel Kurul’da bir çok kez soru sorduğunu ancak cevap alamadığını söyledi.

“Cuma Gün ‘rehin’ olayıyla sorularının niye cevaplanamadığını anladığını’ kaydeden Şahali, fonda kaynak olmamasının kameralar önünde pazarlıklara sebep olduğunu ifade etti.

Tarım sigortası yasasında tazminata yetmeyen kaynakları devletin karşılayabileceği şeklinde ifade yer aldığını belirten Şahali, bugün bulunan çözümün ise, “gelecek primlerin tazminata kesilmesi kararının yasal olmadığını” savundu.

50+5 milyonun Tarım Bakanlığına verilmek üzere Maliye’nin bütçesinde olduğunu ileri süren Şahali, hükümetin bütçe disiplinlerine nasıl uyduğunu sordu.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun mali durumu hakkında bilgi veren Şahali, “Buldukları mali disiplinle yol alsalardı mali sorun yaşamazlardı” dedi.
Şahali, kurumun sahip olmadığı kaynakların kullanılarak bugünkü gergin noktaya gelindiğini savundu.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  Toprak Ürünleri Kurumu’nun mali durumu ile ilgili detaylı bilgililerin bütçe görüşmelerinde verildiğini söyledi.

Şahalli’nin konuşmasında kendisinin görevi devrettiği zaman stoklar olduğunu ileri sürdüğünü belirten Çavuşoğlu TÜK’ün şu anda çok zor durumda olduğunu belirtti.

Tarım sigortasının gelirlerinin belli olduğunu, sigortanın ödemesi gereken miktarlar bulunduğunu ve bu ödemler için de devletten destek alınacağının açıklandığını belirten Çavuşoğlu, tarım sigortası fonunun endişe edecek birşeyi olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, “Rehine” konusunda gerek çiftçiler gerekse kendileri tarafından defalarca açıklama yapılmasına rağmen bunun Meclis kürsüsünden söylenmesini eleştirdi.

21 Aralık’ta Maliye Bakanlığıyla yapılan toplantıyla 17 Ocak’ta ödeme yapılacağının açıklandığını, ödemeye hazır olduklarını ancak teknik sebeplerle yaşanan 1-2 günlük gecikme yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği’nin böyle dönemlerde hep bakanlıkta olduğunu ve teknik sıkıntı çözülene kadar bakanlıktan ayrılmayacaklarını söylemeleri üzerine ödeme çalışmalarının devam ettiğini ve basının “rehin” kelimesini kullandığını anlattı.

Çavuşoğlu, bakanlığın hala 2014 yılından kalan borçlarını ödediklerini belirterek bu ödemelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Çavuşoğlu, TÜK’ün yasal çalışmalarının da meclis gündemine gelmek üzere olduğunu ve herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali, yeniden söz alarak, Çavuşoğlu’nun bütçe görüşmelerinde verdik dedikleri raporun yeterli bilgi içermediğini savunarak, konuşmalarını her zaman belgelere dayandırarak yaptığını söyledi.

Şahali, 17 Aralık’taki toplantıda ödemeleri hangi kaynakla yapmaya karar verdiklerini açıklamadıklarını belirterek, “Şeytan ayrıntıda gizlidir” dedi.

Güncel konuşmaların ardından bazı milletvekillerinin yazılı soruları okundu.

Meclis Genel Kurulu 30 Ocak Pazartesi günü yeniden toplanacak.

(AK/ŞEB)

Haber: Arzu Köprülü

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