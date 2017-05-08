Meclis Genel Kurulu Toplandı (3)

BRTK BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Tasarıya 27 milletvekili kabul, 7 milletvekili ret oyu verirken, 16 milletvekili oylamaya katılmadı.

Oylamanın ardından “Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı”nın bir sonraki oturumda görüşmesi kararı alındı.

DİNÇYÜREK

Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, konuşmasında BRT yolculuğunun “Bayrak Bayrak Bayrak” diyerek başladığını kaydederek, BRT’nin Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde öneminin büyük olduğunu söyledi.

Çok sesli ve tarafsız basının demokrasi için çok önemli olduğunu dile getiren Dünçyürek, halkın eşit şekilde haber alma hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Dinçyürek, BRT’nin halkın haber özgürlüğüne saygılı olduğuna inandığını kaydetti.

Reklam gelirleri noktasında sıkıntı olduğunu, reklamların önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren Dinçyürek, fon oluşturup yayın kurumları desteklenecekse, dış kaynaklı ürünlerin ülkeye girmesinin düzenlenebileceğini kaydetti.

Dinçyürek, son 24 yılın 12 yılında UBP’nin iktidarda olduğunu, bu kurumda yapılmayanları kimin yapmadığını sordu.

Çalışanların iş güvencesi açısından talep ettiği BRT Yasası’nın el birliğiyle çıkarılması çağrısında bulunan Dİnçyürek, sürdürülebilir bir yapı sağlamak gerektiğini dile getirdi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre, BRT’nin ulusal mücadelede çok büyük önemi olduğunu söyledi.

Yayınların dış ülkelerde de izlendiğini, bunun önemli olduğunu dile getiren Töre, ulusal mücadele ve direnişte, milli ve ulusal kültürü pekiştiren yayınların olması gerektiğini belirtti.

Töre, kurumda çeşitli konuları işleyen programlar olduğunu ve birimler oluştuğunu söyleyerek, “Bilecekler ki orası ulusal mücadelenin yeri olmalıdır. KKTC’nin haklılığını anlatması gerekiyor” dedi.

Töre, bazı yayınlar ve program konuklarını eleştirdi.

Töre, reklam konusunun yasalarla düzenlenebileceğini söyledi.

BRT’nin birinci görevinin KKTC’ye ve Anavatan Türkiye’ye sahip çıkmak olduğunu dile getiren Töre, ulusal mücadelede yaşanan sıkıntıları gelecek nesillere aktarmak gerektiğini kaydetti.

Meclis konuşmalarına değinen Töre, BRT’de kendisine yeterince yer verilmediğini, farklı düşüncelerin ekranlarda yer alması gerektiğini, kurumun buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından BRTK 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

(GÖZ/GÜL) EK VERİLECEK

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