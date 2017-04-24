Meclis Genel Kurulu Toplandı (3)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “2017 Haziran Ara Seçimlerinin İptal Edilmesi (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi”ni oybirliğiyle kabul etti.

“2017 HAZİRAN ARA SEÇİMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ (GEÇİCİ KURALLAR) YASA ÖNERİSİ” OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 24 Nisan 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “2017 Haziran Ara Seçimlerinin İptal Edilmesi (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi”ni oybirliğiyle kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, TDP milletvekili Angolemli’nin konuşması üzerine söz aldı.

Berova, üniversite öğrencisi olarak adaya gelerek konsomatris olarak çalışanlar bulunmadığını söyledi.

Üniversitelerde devamla ilgili sıkıntı olduğunu, yükseköğrenimle ilgili yasanın da geçtiğini söyleyen Berova, ilgili bakanlıklarla ortak toplantı yaptıklarını, devam ve devamsızlığın takibinin yapılacağını, devamsız öğrencilere yaptırım konusunda genelge hazırlandığını belirtti.

Berova, rektörlerle toplantı düzenlenerek bu konuda görüşme yapılacağını ve genelgenin yayınlanacağını, yeni yasa ile de bunun düzenleneceğini ifade etti.

Hükümete geldiklerinden beri yeni üniversite açma izni verilmediğini söyleyen Berova, yeni yasada da bu konuya sınırlama ve düzenleme getirildiğini kaydetti.

Berova, eğitim kalitesinin artırılması ve yüksek öğrenim konusunun ülke için çok önemli olduğunu ifade etti.

Genel Kurul’da daha sonra “2017 Haziran Ara Seçimlerinin İptal Edilmesi (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi” ele alındı.

ULUÇAY

CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, önerinin Yenierenköy Belediyesi’nde yapılacak olan seçimin 1 yıl ertelenmesine ilişkin olduğuna dikkat çekerek, CTP olarak bölgede yaptıkları araştırmalarda, 1 yıllık sürecin seçimle geçirilmesi yerine 2018’de yapılacak seçime yönelik değerlendirilmesinin daha uygun olacağı konusunda mutabık kaldıklarını ve öneriye olumlu oy vereceklerini söyledi.

Yenierenköy Belediyesi’nin mali ve çalışan sıkıntısı olduğunu belirten Uluçay, belediyelerin gelirlerinin artırılmasına, emlak vergisi içinde yer alan anomalilerin giderilmesine dönük ihtiyaçlar olduğunu belirtti.

Uluçay, bölgede emirnamelerin getirdiği kısıtlamalar bulunduğunu, gelirlerin bu nedenle düşük kaldığını söyleyerek, bunun emlak vergisinin yeniden ele alınması ve imar planının süratle hayata geçirilmesi gerekliliğini gösterdiğini kaydetti.

Yenierenköy Belediyesi’nin bir yılının iyi değerlendirilmesi ve fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Uluçay, emekli olma durumunda olan ama finansman dolayısıyla olamayan 8 kişi bulunduğuna işaret etti. Uluçay, Maliye Bakanlığı’nın bu konuda çalışma yapmasını istedi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, birçok belediyenin sıkıda olduğunu, bunun da ortada bir sorun olduğunu gösterdiğini belirtti.

Belediyelerdeki personel sayılarına dikkat çeken Angolemli, belediyelerin yeniden ele alınması gerektiğini, 28 belediye yaratıldığını ancak başarılı olunamadığını söyledi.

Erenköy Belediyesi için yapılacak seçimin ertelenmesi kararını mantıklı bulduğunu anlatan Angolemli, öte yandan diğer belediyeler için de atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Angolemli,Yenierenköy için yürütülen mantığın diğer belediyeler için de yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Belediyeler Yasası’nın yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Angolemli, bütün belediyelerin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Angolemli, muhtarlara da daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise, bu konunda birçok kesimin hatası olduğunu ifade ederek, “Mehmet Kadı ile buluşup bazı fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Kadı’nın sözü şu ‘Bütün borçlarını silseniz yeninden start verseniz 8. ayda yine maaş ödenemez durumdadır’. Bana göre bu, belediyelerin azaltılması gerektiğini gösterir” ifadelerini kullandı.

Belediye sayısının 12 değil 10’a düşürülmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Hamzaoğulları, İskele-Karpaz bölgesinde tek belediyenin yeterli olacağını kaydetti.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, hemen hemen tüm belediyelerin sıkıntıda olduğunu söyledi. Töre Yeni Erenköy’ün geniş bir alana hizmet verdiğini ancak gelir toplamada sıkıntı yaşadığını dile getirerek, verilen katkıların da yetersiz kaldığını anlattı.

Belediye hizmetlerinde TC ve AB’nin katkıları olduğuna işaret eden Töre, belediyelerin neredeyse sadece personel öder noktada olduğunu, projelerin dışardan finanse edildiğini söyledi.

DİNÇYÜREK

Yerel seçimin ertelenmesi gerektiğine katıldığını söyleyen Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek, öte yandan belediyelerin bu noktaya gelmesinde merkezi hükümet kararlarının da etkili olduğunu kaydetti.

Yeni bir seçime kadar Yenierenköy Belediyesi’ni yüzdürmek için atılması gereken adımlar olduğu gibi, belediyelerle ilgili genel reformlara da ihtiyaç olduğunu dile getiren Dinçyürek, belediye sayısının azaltılması gerektiğini dile getirdi.

Yerel seçimle ilgili yasayı desteklediğini dile getiren Dinçyürek, belediyelerin sürdürülebilir yapıya ulaşması için yapılması gerekenler olduğunu vurguladı.

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali de, kırsal belediyelerin en önemli kaynaklarından biri olması gereken taşınmaz mal vergilerini daha az aldığını, ancak bu belediyelere aktarılan devlet katkısının önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Şahali, “Belediyeler bırakın yatırım yapmayı, günlük işleri yürütmekte de zorlanmaktadır. Yapısal sorun haline geldi. Kökünde popülist yönetim anlayışı yatıyor. Yenierenköy belediyesi de bunun bir örneğidir. İhtiyacının 2 katı personeli var. Tamamen seçim yatırımıdır. Batan belediyelerin tamamı bu gerekçelerle batırıldı. Batmaya namzet belediyelere bakıldığında da gerekçe istihdam iştahıdır” dedi.

Belediyelerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesinin önemine değinen Şahali, personel harcamalarının sınırlandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Yönetsel zaafların kontrol altına alınabileceği bir sisteme ihtiyaç olduğunu kaydeden Şahali, “Arıza yapısal bir arızadır” dedi.

ANGOLEMLİ

Daha sonra yeniden söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, konuşmalara ilgili bakanların cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Muhtarlarla ilgili çalışma olup olmadığını soran Angolemli, konuşmaların halk tarafından televizyondan izlendiğini de hatırlattı.

DENKTAŞ

Bunun üzerine söz alan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, konuşmaları yerinden dinlediğini, herkesin bir an önce geçmesini istediği bu yasanın en kısa zamanda geçmesi için çalıştığını dile getirdi.

Denktaş konuşmaları dinlemek için Osman Örek’in eşi Neriman Örek’in cenazesine katılmadığını da dile getirdi.

Muhtarlarla ilgili yürütülen bir çalışma olduğunu ancak bunun belediyelerle ilgili bir konu olmadığını ifade eden Denktaş, sorunu tamamen çözecekleri iddiaları olmadığını ancak durumu daha iyi bir noktaya çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

SOYER

Daha sonra söz alan CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Yenierenköy Belediyesiyle ilgili atılan adımların Lefkoşa Türk Belediyesi için becerilemediğini ve bunun günümüze kadar sarktığını anlattı.

Soyer, Yenierenköy’de seçimin ertelenmesine olumlu baktığını kaydetti.

Yerel yönetimlerde ortak paydaların gelişmesine dikkat etmek gerektiğini anlatan Soyer, belediye sayılarının azaltılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu konuyu ciddiyetle ele almamanın yerel yönetimlerin dibe vurmasına neden olacağını anlatan Soyer, İçişleri Bakanlığı’ndaki yerel yönetim birimlerinin, yerel yönetimleri, mevcut yapıyla denetlemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Yerel yönetimlerle ilgili gereken adımların atılmasını isteyen Soyer, mecliste bu konuların tartışılmasının önemine değindi.

25 bin kişinin yaşadığı bölgede 5 belediyenin fuzuli olduğunu kaydeden Soyer, bunun Güney’de de tartışıldığını dile getirdi.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar da, maliye bakanı olduğu dönemde belediyelere yerel gelirlerin yüzde 6 buçuğunun verildiğini, bu oranın yapılan değişimle yüzde 9’a ulaştığını hatırlatarak, çok ciddi bir kaynağın belediyelere aktarıldığını söyledi.

Yerel yönetimlerde daha verimli bir yapıya gidilmesi gerektiğini anlatan Tatar, belediye sayısının azaltılmasının önemine işaret etti.

Tatar, belediyeler konusunda reforma ihtiyaç olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından “2017 Haziran Ara Seçimlerinin İptal Edilmesi (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

(DOĞ- GÖZ/ÖK)

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