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24 Ocak 2017 Salı 15:04

Meclis Genel Kurulu Toplandı (3)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam etti.

Meclis Genel Kurulu Toplandı (3)
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MÜZAKERELER VE GÜZELYURT HASTANESİ İHALESİ KONUŞULDU

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam etti.

UBP Milletvekili Zorlu Töre “ Müzakerelerde Toprak ve Nüfusun Önemi” konulu konuşmasında, müzakere sürecine değindi ve görüşmelerde sadece ekonomi konusunda görüşüldüğünü, diğer bütün konularda ciddi tartışmaların devam ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nde yaşanan sıkıntılara da değinen Töre, AB’da dağılma süreci yaşanırken Kıbrıs’ta birleştirme çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Töre, sürece bakıldığında bir çok çelişki yaşandığını ileri sürdü. Büyük devletlerin, ne uluslararası hukuk, ne de uluslararası insan haklarını tanıdığını söyleyen Töre, birçok konuda ortak hareket edilemediğini, savaş ve çatışmaların devam ettiğini, barışın korunamadığını savundu. Töre, hepsinin birlikte hareket ettiği bir durumun aslında yaşanamadığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının topraklarının hem bugün, hem de gelecekte önemli olduğunu vurgulayan Töre, buralarda yeniden göç olaylarının yaşanmasının düşünülemeyeceğini, bunun doğru olmadığını vurguladı.

Dört temel özgürlük adı altında iki kesimliliğin ortadan kalkmasının asla kabul edilemeyeceğini kaydeden Töre, Toprak, Mülkiyet, Garantiler ve nüfusun çok önemli olduğunu belirtti.

Töre, müzakerelerin uzamasının Kıbrıs Türk ekonomisine çok ciddi zararlar verdiğini savundu.

GÜLLE

Töre’nin ardından CTP Milletvekili Ahmet Gülle, “Yeni Güzelyurt Hastanesi Karkas İhalesinde Yaşananlar” konulu güncel bir konuşma yaptı.

Güzelyurt’a yeni hastane konusunun CTP-DP Hükümeti döneminde gündeme geldiğini ancak yeni hükümetin başka bir proje ortaya koyduğunu söyledi.

Hastane için 3 Aralık’ta açılan ihaleye dikkat çeken Gülle, söz konusu ihalenin betonarme karkas ve istinaf duvarı için açıldığını, 23 Aralık’ta kapanması gereken ihalenin ise 28 Aralık’a ertelendiğini belirtti.

Konuşmasında ihale süreci hakkında bilgi veren Gülle, yaşananların, yasaya uygun hareket edilmediğinin göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Güzelyurt Hastanesi’nin yapılması gerektiğini belirten Gülle, farklı bir süreç izlenmeye çalışılırsa hem çok ciddi bir zaman kaybı, hem de devletin kaybı olacağını kaydetti.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, emirnamenin yasal sıkıntı yaşatacağı için ihaleyi iptal ettiklerini belirterek, yargının kendilerini taraf olarak kabul etmediğini ve herhangi bir açıklama istemediğini söyledi.

Sucuoğlu, mahkemenin ihale iptal kararını reddettiği bilgisini aldıklarını belirtti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, ihalenin ilk şartnamesinin, 16 bin metrekarelik binayı bir kerede yapılmasını öngördüğüne işaret etti.

CTP Milletvekili Gülle’nin Genel Kurul’daki konuşmasında Müteahhitler Birliği başkanının görüşlerini dillendirdiğini belirten Denktaş, “Çok arzu ederdim ihale komisyonu başkanına gidip onun görüşlerini de dillendiresiniz” dedi.

Hiç kimsenin düzgün iş yapan ihale komisyonu ve üyelerini suçlayamayacağını belirten Denktaş, İhaleyle ilgili kumpasın müteahhitler arasında devam ettirildiğini söyledi. Denktaş, “Herkesin bildiğini bilmemezlikten geldiği bu yanlışlığın devam ettirilmesine izin verecek tavır almayın. Gelin hep birlikte bu kumpas olayını ortadan kaldıralım ” dedi.

CTP Güzelyurt Milletvekili Hüseyin Erçal ise, Meclis’te yapılan konuşmalarda, ilgili bakanın ihalenin ertelenme yazısının 6 gün önce hazırlandığını söylediğini ancak bugün elindeki belgeye göre, bu erteleme yazısının bir gün önce hazırladığına işaret etti.

Yeniden söz alan Gülle, bu yapılanların hem devletin malını çarçur etmek, hem de hastanenin yapım sürecini geciktirdiğini söyleyerek, böyle olmaması gerektiğini dile getirdi.

(TUĞ-AK/FEZ) EK VERİLECEK

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