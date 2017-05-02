Meclis Genel Kurulu Toplandı (1)

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.40’ta Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ile UBP Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif’in birlikte sunmuş oldukları Dernekler Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi Genel Kurul’un gündemine getirildi.

Önerinin genel gerekçesi şöyle:

“Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları tarafından kurulmuş veya kurulacak olan derneklerin üye olma koşullarını, faaliyetlerini, yükümlülüklerini ve denetimlerini düzenlemektedir.

Ülkemizde bu yasadan önce bütün faaliyetler, yürürlükten kaldırılan Birlikler ve Dernekler Yasası tahtında yapılmakta idi. Birlikler ve Dernekler Yasası tahtında dernek, birlik, cemiyet ve sair isimler altında kurulmuş tüzel kişiliklerin bu yasaya uyumu gerekli görülmüş ve esas yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 17 Mayıs 2016 tarihinden itibaren bir yıllık süre verilmiştir. Yasa ile verilen sürenin sonuna gelinmiş bulunmaktadır.

Yasanın geçici maddesi ile verilen bu süre mevcut dernek, birlik, cemiyet v.s tüzel kişiler tahtında yeterli olamamıştır. Bu yasa ile uyumu yapılmamış birçok tüzel kişiler mevcuttur.

Bu gerekçe ile tüzüklerini bu yasaya uygun şekilde tadil edemeyen dernek, birlik, cemiyet ve sair isimler altında kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olan derneklere bir yıllık süre kazandırarak tüzüklerini bu yasaya uygun şekilde tadil etme olanağının sağlanması amaçlanmıştır.”

ŞAHALİ

Konuyla ilgili söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasa önerisiyle öngörülen zamanın makul ötesi olduğunu söyledi.

Yasa önerisiyle öngörülen zamanın çok uzun olduğunu kaydeden Şahali, dernek yönetmenin toplumsal sorumluluk açsından önemine değindi.

Bunun, yeni yasanın bir yıl süreyle askıya alınması anlamına geldiğini kaydeden Şahali, AB uyumu konusunda samimi olup zamanı heba edenler açısından bir maliyet oluşturmak gerektiğini dile getirdi.

KAŞİF

Konuyla ilgili söz alan öneri sahibi UBP Milletvekili Ahmet Kaşif de, önümüzdeki süreçte Meclis’in tatile gireceğini sonra da bütçeye geçileceğini dile getirerek, sürenin buna göre belirlendiğini kaydetti.

Kaşif, öte yandan komite aşamasında başka bir süre belirlenirse ona da açık olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

TAŞINMAZ MAL (TASARRUF, KAYIT VE KIYMET TAKDİRİ) (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Ardından TDP Milletvekili Zeki Çeler’in Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis gündemine sunuldu.

Önerinin genel gerekçesi şöyle:

“Özel mülkiyet, korunması gereken önemli bir hak olmakla birlikte bazı durumlarda, bir kişiye ait taşınmaz mala, bir başka kişinin girmesi gerekmektedir. Tadilat, tamirat, kanalizasyon veya boru işleri, ağaç budama veya kesme gibi işlerde, komşu taşınmazın sınırlarına girmek mecburi olabilmektedir. Özellikle bitişik nizam evlerde, yapılması kaçınılmaz olan bir takım tadilatlar komşunun taşınmazına girilmeden yapılamamaktadır. Bununla birlikte yasalarımızda bu konuda bir düzenleme yoktur. Ülkemizde daha önceleri daha farklı olan komşuluk ilişkileri çerçevesinde, bu gibi tadilatlar sorunsuz bir şekilde yapılabilmekteydi ve yasaya ihtiyaç duyulmamaktaydı. Oysa değişen koşullar, bu hususta yasal düzenleme yapılarak her iki tarafın da (hem tadilat yapacak kişinin hem de taşınmazına girilecek komşusunun) haklarının korunmasını gerektirmektedir. İzin verilmemesi halinde konu mahkemeye taşınmalı ve mahkeme, her iki tarafın da özel mülkiyet hakkına saygı gösterecek şekilde karar verebilmelidir. Bu gerekçeyle bu yasa önerisi hazırlanmıştır.”

Öneriyle ilgili söz alan Çeler, konuyla ilgili bilgi vererek, İngiltere örneğinden yola çıkıldığını anlattı.

Basında yer alan iddialara da cevap veren Çeler, kendi ailesinin konuyla ilgili sorununun çözüldüğünü, şu an bu düzenlemeye ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

ŞAHALİ

Konuyla ilgili söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali de, yasanın keyfi uygulamalara yer bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

(DOĞ/SEL) EK VERİLECEK

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