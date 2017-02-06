Meclis Genel Kurulu Toplanamadı

Genel Kurulu yarın tüzük gereği ilk olarak yasa tasarılarını ele alacak. Daha sonra güncel konuşmalar ve araştırma raporlarının yer alacağı gündemdeki konuların görüşülme sırası, Danışma Kurulu kararı ile değişebilecek.

Lefkoşa, 6 Şubat 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, iki denemenin ardından nisap sağlanamaması nedeniyle 24 saat sonraya ertelendi. Meclis Genel Kurulu yarın bugün ve yarının birleştirilmiş gündemini görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, iki denemenin ardından nisap sağlanamaması nedeniyle 24 saat sonraya ertelendi. Meclis Genel Kurulu yarın bugün ve yarının birleştirilmiş gündemini görüşecek.