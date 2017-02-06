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06 Şubat 2017 Pazartesi 09:22

Meclis Genel Kurulu Toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, iki denemenin ardından nisap sağlanamaması nedeniyle 24 saat sonraya ertelendi. Meclis Genel Kurulu yarın bugün ve yarının birleştirilmiş gündemini görüşecek.

Meclis Genel Kurulu Toplanamadı
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NİSAP SAĞLANAMADI, TOPLANTI 24 SAAT SONRAYA ERTELENDİ

YARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ GÜNDEM GÖRÜŞÜLECEK

Lefkoşa, 6 Şubat 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, iki denemenin ardından nisap sağlanamaması nedeniyle 24 saat sonraya ertelendi. Meclis Genel Kurulu yarın bugün ve yarının birleştirilmiş gündemini görüşecek.

Genel Kurulu yarın tüzük gereği ilk olarak yasa tasarılarını ele alacak. Daha sonra güncel konuşmalar ve araştırma raporlarının yer alacağı gündemdeki konuların görüşülme sırası, Danışma Kurulu kararı ile değişebilecek.

Meclis Başkanı Sibel Siber, nisap sorununun tekrar yaşanmaması ve toplantının  ertelenmemesini umduğunu söyledi.

(GÖZ/ŞEB)

Haber: Gözde Süreç Sarı

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