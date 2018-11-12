Meclis Genel Kurulu Tamamlandı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YASA TASARISI GÖRÜŞÜLDÜ

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşerek bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Üniversiteler, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliği yaparak ülke ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamayı amaçlayan düzenlemeler içeren tasarının bütününün oylaması haftaya yapılacak.

AMCAOĞLU

Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından ilk sözü, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu aldı.

Yasanın önemine işaret eden Amcaoğlu, ilgili kesimlerin komite toplantılara katılarak görüşlerini sunduğunu ve bu önerilerin dikkate alındığını ifade etti.

BEROVA

Konuyla ilgili söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova da, yükseköğretimin ülke açısından önemine değindi.

Ülkede 19 üniversitenin hizmet verdiğini kaydeden Berova, üniversitelerin ikincil faaliyetlerinden olan araştırma geliştirme faaliyetleri konusunda atılması gereken adımlara değindi ve ilgili yasanın bu bağlamda önemli olduğunu anlattı.

Konuşmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne de yer veren Berova, ekonomik kriz nedeniyle üniversitede çalışan personelin özlük haklarında değişiklikler yapıldığı duyumu aldığını söyledi.

Berova, kriz nedeniyle böyle bir uygulamaya gidilecekse bunun tek bir unsur üzerinden yürütülmemesi gerektiğini ifade etti ve DAK ve DAİ konusunda yapılan açıklamalara değindi.

Daha önce DAÜ ve LAÜ’nün teknopark kurduğunu ancak gerekli finansman sağlanmadığı için hedeflenen noktaya varılamadığını dile getiren Berova, bu konuyla ilgili yurt dışı fonlara ulaşmanın ve konuyla ilgili AR-GE Yasası gibi diğer yasaların çıkarılmasının önemine işaret etti.

TAÇOY

Konuyla ilgili söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy da bu konuda uzun süredir çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Bir yasa geçirilirken ilgili tüm yasaların eş zamanlı şekilde geçirilmesinin önemine değinen Taçoy, bu bağlamda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa’nın atıfta bulunduğu diğer yasaların da bununla birlikte çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Yasaya olumlu oy vereceklerini dile getiren Taçoy, AR-GE Yasası, ilgili vergi yasaları gibi atılması gereken adımlar olduğunu, bunların da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

ÖZYİĞİT

Daha sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit cevap vermek üzere kürsüye çıktı.

DAK ve DAİ’nin 2012’de devredildiğini ancak kimsenin bu devri içine sindiremediğini söyleyen Özyiğit, hukuki bir şekilde bu okulları DAÜ’ye ve topluma geri kazandırmak amacıyla adım attıklarını söyledi.

DAÜ’de geçtiğimiz günlerde toplu iş sözleşmesi imzalandığını ve bir denge oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Bakan Özyiğit, bu konuda daha geniş bir açıklama yapacağını ifade etti.

Özyiğit, toplu iş sözleşmesi değişikliği konusunda yetkili tüm sendikalarla görüşüldüğünü anlattı.

Cemal Özyiğit, yükseköğretimde öğrenci sayısının 101 binden 102 bine çıktığını da kaydetti.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın önemine işaret eden Özyiğit, üniversitelerin yol göstericiliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa’nın önemini, genel ekonomik durum çerçevesinde değerlendirdi.

Ekim 2009’da Bilişim Adası Çalıştayı düzenlendiğini, daha sonra bu yasaların Meclis’e gelip gelip kadük olduğunu dile getiren Erhürman, bu konuda çok zaman kaybedildiğini belirtti.

Bu nedenle göreve geldikleri ilk günden itibaren ilgili bakanlıklardan bu konuyla ilgili çalışmaların hızlandırılmasını istediklerini kaydeden Erhüran AR-GE ile ilgili yasa ve Kurumlar Vergisi Yasası değişikliğinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ülkedeki dış ticaret açığının sürdürülebilir durumda olmadığını dile getiren Başbakan Erhürman ithalatı ikame yollarının araştırılması ve ihracatı artıracak yollar yaratmak gerektiğini dile getirdi.

Dış ticaret açığının eğitim ve turizm sektörü gelirleriyle kapatılmaya çalışıldığını dile getiren Erhürman, bunun yanına eklenmesi gerekenler olduğunu, bu anlamda bilişim sektörünün önem taşıdığını anlattı.

Başbakan Erhürman, teknoloji geliştirme bölgelerinin bu anlamda önemine işaret ederek yazılım ihracını teşviklerle artırmanın da mümkün olduğunu kaydetti.

İşgücüne katılmayanların büyük kısmının eğitime devam edenlerden oluştuğunu ifade eden Erhürman, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE ile bu kişilerin önemli kısmının işgücüne katılabileceğini dile getirdi.

Erhürman, yasaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

CANDAN

Ardından CTP Milletvekili Armağan Candan söz aldı.

Candan, ilgili yasanın çok önemli ve yıllardır beklenen bir yasa olduğunu dile getirdi.

Candan teşviklendirilecek bir alan olması nedeniyle dikkatli hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Candan, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum liderine hem bu siyasi kararı verdikleri, hem de uyguladıkları için teşekkür etti.

Bölge insanının nasıl bir özlemle bu kapıların açılmasını beklediğine bugün şahit olduklarını belirten Candan, kapıların hem Lefke hem Gazimağusa ekonomisine ve karşılıklı iletişime katkı yapacağını kaydetti.

Çalışmaları hızlı şekilde tamamladığı için hükümetin takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Armağan Candan, yıllardır kapıların açılması için mücadele eden bütün Kıbrıslı Türk ve Rumlara da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tasarı madde madde ele alınarak oylandı. Tasarının bütününün oylanacağı üçüncü görüşmesi haftaya yapılacak.

Meclis Genel Kurulu saat 17.00 sıralarında bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Komitedeki bütçe görüşmeleri nedeniyle bir sonraki Meclis Genel Kurulu toplantısı 19 Kasım Pazartesi yapılacak.

(DOĞ/GÜL)

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

