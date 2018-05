Meclis Genel Kurulu Bugünkü Çalışmalarını Tamamladı... Yyk Üyeleri Onaylandı

BAZI RAPORLARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ, VAKIF MALLARININ DA KONUŞULDUĞU TOPLANTIDA, YYK ÜYELERİ DE ONAYLANDI

Lefkoşa, 7 Mayıs 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Sayıştay Komitesi’nin ETİ ve Vakıflarla ilgili raporlarını görüşmesinden ve Yayın Yüksek Kurulu’na (YYK) atanan üyeleri onaylamasının ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi yarın yapılacak.YYK’da Meclis’te temsil edilen siyasi partilerce belirlenen üyeler UBP adayları Olgun Üstün, Şefik Aşçıoğulları, Emir Hüseyin Ersoy ve Yasemin Tanpınar; CTP adayları Direnç Civa ve Mert Özdağ; Halkın Partisi adayları Kemal Akkan Batman ve Ayşen Kumser Kansay’ın üyelikleri onaylandı.Genel Kurulda, ilk önce Sayıştay Komitesi’nin ETİ (Endüstri, Ticaret ve İşletmecilik) Ltd. Şirketi’nin 1992, 1993, 1994 ve 1995 Yıllarına Ait Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu ele alındı. Rapor, komite Başkanı Faiz Sucuoğlu tarafından okundu.TATARBu sırada söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, Maliye Bakanı olduğu dönemde ETİ’nin tasfiyesinin gündeme geldiğini, kurumun değerli arazilere ve mal varlığına sahip olduğunu söyleyerek, şu anda son durumun ne olduğunu sordu.15 milyon doların üzerinde bir rakamdan bahsedilebileceğini söyleyen Tatar, bu rakamın ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirtti.KTHY binasının satışına da değinen Tatar, çalışanların alacaklı olduğunu söylediğini, binanın neden satılamadığının netleştirilmesini istedi.Tatar, KTHY binasının satışında devletin de ihaleye girmesinin mümkün olduğunu ancak ihaleye girmeden “satılmadı, devlete kalsın anlayışının” doğru olmadığını söyledi.Gönyeli Belediyesi’nin üst geçit çalışmasını eleştiren Tatar, İyi İdare Yasası’na göre bölge halkından görüş alınıp alınmadığını sordu.Ara emrine rağmen çalışmaların devam ettiğine yönelik iddialar bulunduğunu söyleyen Tatar, bu konunun aydınlatılmasını istedi.ATAKANBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ara emrinin proje içinde küçük bir kısmı kapsadığını söyleyerek, ara emri alınan bölümde çalışma yapılmadığını söyledi.Atakan, proje ile ilgili izinlerin önceden alındığını söyleyerek, yetkinin Kemal Dürüst döneminde verildiğini ifade etti.Bu sırada UBP milletvekillerinin izin alınmadığı iddiası üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı.Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı çerçevesinde tüm izinlerin alındığını belirtti.Yerel yönetimlerle koordine içinde çalışmaların planlanmasının gerektiğini dile getiren Atakan, geçmiş dönemde buna tam olarak uyulmadığını kaydetti.Atakan, görev süreleri boyunca her şeyin hukuk ve kurala uygun şekilde yapılacağını söyledi.ŞAHALİTarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Gönyeli Belediyesi’nin projesinin uzun zaman önce hazırlanmış bir proje olduğunu belirtti.Şahali, Su Dairesi’yle ilgili eksikliğin de kendi görev süresinde tamamlandığını, şartnameye uygun bir yol izlendiğini, endişe edilmesine gerek olmadığını söyledi.TAÇOYUBP Milletvekilli Hasan Taçoy, Gönyeli Belediyesi’ne ait projenin 2016 yılında oy birliğiyle belediye meclisinden geçtiğini söyledi.Kasım ayı içinde çıkılan ihalenin iptal edildiğini belirten Taçoy, 6 Mart 2018’de ihalenin açılarak 9 Mart’ta tamamlandığını söyleyerek, “Sanki de yangından mal kaçırıldı” dedi.Gelinen aşamada, yapılan işte bir yanlışlık olduğu şüphesi uyandığını söyleyen Taçoy, Su Dairesi’nin izin vermesi aşamasının nasıl gerçekleştiğini sordu.Taçoy, “Yapılan yanlış, hükümet buna müdahale etmeli. İhalede de uygulamada da yanlış var” dedi.Meclis’te daha sonra Sayıştay Komitesi’nin “Vakıflar İdaresi’nin Lara Beach Diye Bilinen Kumsal Plaj ve Çevre Arazilerinin Turistik Yatırım Amaçlı olarak 30 Yıl Süre ile Kiralanmasına İlişkin Çıkılan İhale Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”na ilişkin raporu görüşüldü.TATARUBP Milletvekili Ersin Tatar, değerli arazilerin kamu yararına ekonomiye katılması için ihaleye çıkılabileceğini ancak ihale duyurularının önceden yapılması gerektiğini söyledi.Projeyi yapabilecek, tamamlayabilecek güce sahip yatırımcılara arazilerin kiralanması gerektiğini dile getiren Tatar, rakamı yüksek tutana değil projesini yapabilecek işletmelere kiralama yapılmasının esas olması gerektiğini belirtti.Kamuoyu yararına olacak yöntemlerin izlenmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, “Burada bir değer vardır. Bunun için uzman komite oluşturulmalı. Nasıl bir işletme öngörülüyor değerlendirmeli. Şartname de buna göre hazırlanmalı. Bunları dikkate almadan ‘uzattım’ demek doğru değil. Gerekli cevaplar bize verilsin. Hangi mantığa ekonomik şart ölçüsünde uzatma olacak? Bu iş her şeye aykırıdır” şeklinde konuştu.Ersin Tatar, bu konuda şeffaflık ve kamuoyu duyarlılığına cevap veren yapı olmadığını söyleyerek, “Bir istismar var, mademki zamanı geldi, giderilmeli. Vakıflar İdaresi Müdürü’ne ve yönetimine buradan sesleniyorum: Bu işten hepiniz sorumlusunuz” dedi.ÖZYİĞİTMilli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, birlerine ihale ve kira yoluyla bir yerler verildiğini, bu arazilerin yatırım yapılmadan el değiştirdiğini, bunu Ersin Tatar gibi kendisinin de doğru bulmadığını söyledi.Bakan Özyiğit, Saray Hotel’in bir kumarhane sahibine verildiğini, başka bir yerde Vakıf arazisi üzerine gece kulübü yapıldığını söyleyerek, “Bunları konuşmamız gerek” dedi.Özyiğit, “Dome Otel’in bir sendikaya ve çalışanlara verilmesi doğru. Bunun sonuna kadar arkasındayız” dedi.Cemal Özyiğit, partisinin merkez binasının da Vakıf malı olduğunu ve bunu söylemekten asla çekinmediğini dile getirdi.BEROVAUBP milletvekili Özdemir Berova da söz alarak Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi ve doğal alanının korunması adına UBP olarak yasa önerisi sunulduklarını, ivedilik verilen 2 Nisan’ın üzerinden bir ay geçtiğini belirtti.Berova, “Hükümetin öneriyle ilgili olarak yaptığı çalışmaların sonucu ne oldu? Bu bölgenin tarihinin ve doğal alanının korunması için ‘koruma alanı’ ilan edilmesi için neden bir aydır adım atmıyor, ilgili komite gündeminde başka yasa tasarısı olmamasına rağmen bunu neden gündemine almıyor?” diye sordu.YSK ÜYELERİ DE ONAYLANDIHukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu da Genel Kurul’da okundu ve onaylandı.Komite Başkanı Doğuş Derya’nın okuduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, UBP adayları Olgun Üstün, Şefik Aşçıoğulları, Emir Hüseyin Ersoy ve Yasemin Tanpınar; CTP adayları Direnç Civa ve Mert Özdağ; Halkın Partisi adayları Kemal Akkan Batman ve Ayşen Kumser Kansay’ın Yayın Yüksek Kurulu üyelikleri onaylanmış oldu.YYK üyelerinin onaylanmasının ardından Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis’in bir sonraki toplantısı yarın yapılacak.(GÖZ-RÇ/GÜL)Haber: Gözde Süreç Sarı- Rahme Çiftçioğlu