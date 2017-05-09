Meclis Genel Kurulu (2)

Cumhuriyet Meclisi’nde ilk olarak Başbakanlığın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komide ivedilikle görüşülmesi onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

ŞAHALİ : “47\2010 SAYILI YASA…İYİ DÜŞÜNÜLMEDEN DOĞRU TASARLANMADAN YAPILAN GİRİŞİM KAOSU İÇİNDEN ÇIKILMAZ DURUMA GETİRECEK”

ANGOLEMLİ: “GÖÇ YASASI’NIN KÖKTEN KALDIRILMASI GEREK”

SUCUOĞLU: “HEKİMLERİN TALEBİ 2008 ÖNCESİ HEKİMLERE DE MAAŞ ARTIŞI YAPILMASI. TIKANDIĞIMIZ NOKTA BU”

“BİZ 2008 ÖNCESİ HEKİMLER KONUSUNDA SÖZ VERMEDİK, 2011 SONRASI İSTİHDAM EDİLEN HEKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARINI DÜZENLEYECEĞİZ”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Cumhuriyet Meclisi’nde ilk olarak Başbakanlığın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komide ivedilikle görüşülmesi onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamaya geçilmeden önce CTP milletvekili Erkut Şahali, TDP milletvekili Hüseyin Angolemli ve Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu söz aldı.

ŞAHALİ

Şahali, “Göç Yasası” olarak da adlandırılan söz konusu yasanın ülkenin en meşhur yasası olduğunu kaydederek, bu yasanın UBP’nin iktidarda olduğu dönemde anayasal hakların çiğnenerek geçirildiğini belirtti.

Bu yasanın yarattığı sorunları, dağınıklıkları ortadan kaldırmak için kendilerinin de iktidarda olduğu dönemde bazı açılımlar yapmaya çalıştıklarını dile getiren Şahali, yasanın geçirilmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini ve bu konudaki zorlukların giderilmesinin git gide zorlaştığını söyledi.

Bu yasa tahtında yapılacak her değişikliğin diğer kamu çalışanları için sıkıntı yaratacağını belirten Şahali, hükümetin sorunları gidermek için köklü kararlar almadığını, 47\2010 saylı yasa etrafında dolandığını söyledi.

Şahali, “İyi düşünülmeden doğru tasarlanmadan yapılan girişim kaosu içinden çıkılmaz duruma getirecek” dedi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, ise kürsüye çıkarak, “Göç Yasası dayatmadır. UBP bu yasa ile ülkeyi darmaduman etti, bunu düzeltin” açıklamasında bulundu.

Sağlıktaki eylemlerin uzlaşıyla sonlandırılması gerektiğini de ifade eden Angolemli, “Göç Yasası’nın kökten kaldırılması gerek” şeklinde konuştu.

SUCUOĞLU

Sağlıktaki sorunlara değinilmesi üzerine kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tıp-İş’le yapılan görüşmelere işaret etti.

Sucuoğlu, “Hekimlerin talebi 2008 öncesi hekimlere de maaş artışı yapılması. Tıkandığımız nokta bu. Biz 2008 öncesi hekimler konusunda söz vermedik, ‘2011 sonrası istihdam edilen hekimlerin özlük haklarını düzenleyeceğiz’ dedik” şeklinde konuştu.

Tıp-İş’le istenilen karşılıklı olumlu düşünceyi sağlayamadıklarını ifade eden Sağlık Bakanı, daha önce yoğunlaşmanın 2011 sonrası istihdam edilen 104 hekim üzerine olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Dün vatandaşa sağlık hizmeti verilmedi, bugünde verilmiyor.Halkın sağlık hizmeti almasını ilelebet engelleyemeyiz. Bugün görüşmeleri yaptık. Sizi bu konuda bilgilendireceğiz. Bu kadar beklememizin, arkalarından koşmamızın nedeni sağlık hizmetlerin devam etmesi içindir. Bu konunun üzerinde inatla duruyorlarsa ne yapalım? 1 hafta, 20 gün ne yapalım yani? Hükümet, Maliye Bakanlığı 2008 öncesine maaş artışı yapacak, bunu karşılayacak durumda değil. Mayıstan beri bu konu yetkililere iletildi. Yapabilir miyiz diye çok uğraştık. Yapamadık.

Yasal mevzuat engel” dedi.

Sucuoğlu, 2011 sonrası istihdam edilen hekimlerin maaşları konusunda yapılan artışa da işaret etti.

Döner Sermaye Yasası ile Hasta Hakları Yasası Tasarısı’nın savcılık ve mevzuattaki durumu konusunda bilgi veren, Döner Sermaye Yasa Tasarısı’nın önümüzdeki hafta bakanlar kuruluna gönderileceğini söyleyen Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Sucuoğlu, Tabipler Birliği Yasa Tasarısı’nın peşine de kendilerinin düştüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ilgili komitede görüşülmesi de onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Devlet Laboratuvarı’nda Çıkan Yangının Nedenlerinin Araştırılması, Çalışanlara ve Çevreye Etkilerinin Ortaya Çıkarılması ve Gerekli Yasal Düzenlemelerin Belirlenmesiyle İlgili Meclis Araştırma Komitesi’nin Başkanve Başkan Vekili seçimine ilişkin tezkere bilgiye sunuldu. Buna göre Başkanlığı Ünal Üstel, Başkan Vekilliğini Ahmet Gülle yapacak.

(RÇ\ŞEB) EK VERİLECEK

Haber: Rahme Çiftçioğlu