Meclis Başkanı Uluçay, Yabancı Parlamenterleri Kabul Etti





Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım KKTC’nin 35.kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere KKTC’de bulunan yabancı parlamenterleri kabul etti.Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref salonunda yer alan kabulde Bosna Hersek, Macaristan,Azerbaycan, Çad, Pakistan,Kosova,Somali,Hırvatistan ve Gana’dan Meclis Başkanı,Bakan ve Milletvekili düzeyinde parlamenterler yer aldı.Kabulde Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.Kabulde İngilizce ve Türkçe bir konuşma yapan Uluçay, konuk parlamenterleri 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.Uluçay, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar gerek ekonomik gerek ise siyasi anlamda sürdürdüğü çalışmalarda parlamenterlerle her zaman işbirliği içerisinde olduklarına dikkati çekerek kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.Kendilerinin Türkiye ile birlikte yıllardan beridir Kıbrıs sorununun çözümü için iki bölgeli,iki toplumlu federasyon temelinde ortak bir çalışma yürüttüklerini anımsatan Uluçay, sonuç odaklı ucu açık olmayan bir görüşme sürecinin başlatılmasını arzu ettiklerini söyledi.Uluçay, adanın etrafından bulunan doğal kaynakların hem Kıbrıs Türk halkı hem de Kıbrıs Rum halkı için ortak değer olarak sunulmasını istediklerini söyleyerek bunun aynı zamanda Akdeniz bölgesi içinde bir istikrar yaratacağını öngördüklerini ifade etti.(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI