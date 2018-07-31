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Meclis Başkanı Uluçay, Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti

ULUÇAY: “POPÜLİZME KAÇAN DURUŞLAR YERİNE, GERÇEKÇİ YAKLAŞIMLARLA DAYANIŞMA VE BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDİLMELİ”

Meclis Başkanı Uluçay, Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti

ULUÇAY: “POPÜLİZME KAÇAN DURUŞLAR YERİNE, GERÇEKÇİ YAKLAŞIMLARLA DAYANIŞMA VE BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDİLMELİ”

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
Meclis Başkanı Uluçay, Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti

ULUÇAY: “POPÜLİZME KAÇAN DURUŞLAR YERİNE, GERÇEKÇİ YAKLAŞIMLARLA DAYANIŞMA VE BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDİLMELİ”
ALGAN: “GKK, TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI’NIN DEVAMI OLARAK BUGÜN DE GÖREVİNİ AYNI DUYGULARLA SÜRDÜRÜYOR”
Lefkoşa, 31 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini kaydederek, “Popülizme kaçan duruşlar yerine, gerçekçi yaklaşımlarla dayanışma ve birlik içinde hareket edilmeli” dedi.
Uluçay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve diğer üst düzey komutanlar da hazır bulundu.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Teberrüken Uluçay, kabuldeki konuşmasında, toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini ifade ederek, “Ülkenin gelişip güçlenmesi, ekonomisinin kalkınması için eskiden olduğu gibi bugün de dayanışma ve birlik içinde hareket edilmesi gerek” dedi.
Uluçay, özellikle bugünlerde ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşanan ve zaman zaman popülizme de kaçan duruşlar yerine, gerçekçi yaklaşımlarla, dayanışma ruhuyla, birlik içinde ve eskiden olduğu gibi mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.
ALGAN
Tuğgeneral Algan ise konuşmasında, Toplumsal Direniş Bayramı kapsamında ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.
Algan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı olarak bugün de görevini aynı duygularla sürdürdüğünü vurguladı.
(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLI
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