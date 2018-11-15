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Meclis Başkanı Uluçay Tbmm Başkan Vekili Adan’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay,  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ve KKTC Dostluk Grubunu kabul etti.

Meclis Başkanı Uluçay Tbmm Başkan Vekili Adan’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay,  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ve KKTC Dostluk Grubunu kabul etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:39
Meclis Başkanı Uluçay Tbmm Başkan Vekili Adan’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay,  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ve KKTC Dostluk Grubunu kabul etti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay görüşmede yaptığı konuşmada, TBMM temsilcilerini KKTC’de görmekten mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında başlatılan işbirliği çalışmalarıyla, daha koordineli ve kurumsal yapı kazanmaya başladıklarını ifade eden Uluçay, TBMM’nin KKTC Meclisinin ihtiyaç duyduğu her alanda katkı koyduğunu da ifade etti.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisinin çalışmalarında da daha iyi olabilmek için daha kurumsal bir yapıya gerek duyulduğunu belirtti.

Kabulde yaptığı konuşmada Celal Adan, KKTC’nin kuruluşunun 35’nci yıldönümünde Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan onur duyduğunu, KKTC’nin Türkiye’nin şah damarı olduğunu söyledi.

Adan, TBMM’deki tüm siyasi partilerin ortak bir kararla Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu da söyledi.

(ID/ÖK)  FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim Diran 


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