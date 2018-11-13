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Meclis Başkanı Uluçay Oramiral Özbal’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlama törenleri için  Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsilen  KKTC’de bulunan  Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti.

Meclis Başkanı Uluçay Oramiral Özbal’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlama törenleri için  Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsilen  KKTC’de bulunan  Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti.

13 Kasım 2018 Salı 12:33
Meclis Başkanı Uluçay Oramiral Özbal’ı Kabul Etti
Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlama törenleri için  Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsilen  KKTC’de bulunan  Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da hazır bulundu.
Oramiral Adnan Özbal, yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, Türkiye  Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’nın selam ve saygıları iletti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, “35. yıl kutlamalarında sizleri aramızda görmekten dolayı mutluyuz” diyerek, her zaman kurumlar arası yakın işbirliği yapmış Türkiye ve KKTC yetkililerinin 15 Kasım ziyaretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.
Uluçay, ziyaretinden dolayı Özbal’a teşekkür ederek, Özbal’ın şahsında Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına selamlarını iletti. 
(YIL/HA) FOTOĞRAFLI
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