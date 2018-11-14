Meclis Başkanı Uluçay, Londra Türk Master Takımı Heyetini Kabul Etti



Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvası için ülkede bulunan Londra Türk Masterleri takımından bir heyeti kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref salonunda yer alan kabulde, Meclis futbol takımında yer alan Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç de yer aldı.

Kabulde konuşan Londra Türk Masterleri takımı kafile Başkanı Mehmet Nalbantoğlu, 2007 yılından beri sportif olarak faaliyet yürüttüklerini belirterek, her sen 15 Kasım coşkusunu yaşamak için ülkeye geldiklerini söyledi.

Nalbantoğlu düzenlenen futbol turnuvası organizasyonunu çok başarılı bulduklarını dile getirirken Meclis Futbol takımını Londra’ya davet etti.

ULUÇAY

Başkan Uluçay da konuşmasında, KKTC’nin kuruluşunun 35. yılında farklı bir turnuva yapmak istediklerini belirterek, bu çerçevede Türkiye, KKTC ve Londra Masterlerinin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi takımının katıldığı bir turnuvada bir araya geldiklerini anımsattı.

Uluçay, katılım gösterdikleri için Londra Masterlerine teşekkür ederken önümüzdeki süreçte de yine bir arada olmayı diledi.

Milletvekilleri de turnuvaya katıldıkları için Londra Master Takımına teşekkür ederken yeniden bir araya gelmeyi arzuladıklarını belirttiler.

(AK/HA) FOTOĞRAFLI

