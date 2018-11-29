Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da





APA GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLADILefkoşa, 29 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım’ın davetiyle, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11.Genel Kurul toplantısına katılmak amacıyla gittiği İstanbul’da temaslarına başladı.Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Uluçay bu kapsamda TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın konuk heyetler ile yapmış olduğu tanışma toplantısına katıldı, bu toplantının ardından Yıldırım ve Uluçay başbaşa görüşme gerçekleştirdi.Uluçay görüşmenin ardından konuk ülke Meclis Başkanı ve Heyet temsilcileri ile birlikte APA 11.Genel Kurul toplantısında yer aldı.“Asya’da ekonomik refahın desteklenmesi” ana temasıyla gerçekleşen APA Genel Kurulu 2 Aralık’a kadar devam edecek.APA toplantısında KKTC’yi temsil eden Uluçay’ın heyetinde CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu de yer alıyor.Heyette ayrıca Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada bulunuyor.(AK/HÖ)FOTOĞRAFLI