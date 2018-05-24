Meclis Başkanı Uluçay Cas Müdürü’nü Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, CyprusAirport Services Ltd. Şirketi (CAS) Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu’nu kabul ettiCumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, CAS Müdürü Fikret Çavuşoğlu görüşmenin başında yaptığı açıklamada, CAS’ın kapatılacağı yöndeki söylentilere atıfta bulunarak, ziyaret amaçlarının CAS’ın son durumu hakkında bilgi vermek olduğunu, bu çerçevede bazı yetkililerle daha görüşmeyi planladıklarını ifade etti.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise, CAS çalışanlarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.(ID/ÖK) FOTOĞRAFLI