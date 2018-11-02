Meclis Başkanı Uluçay Büyükelçi Başçeri’yi Kabul Etti

ULUÇAY: “EKONOMİ VE SİYASİ KONULARDA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”



BAŞÇERİ: “BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ TÜM İMKÂNLARIYLA HER ZAMAN KIBRIS TÜRKÜ’NÜN YANINDA”



Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.



Murat Başçeri, görüşmede yaptığı açıklamada, meslek hayatını Lefkoşa’da geçirdiğini belirterek yeni görevinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Kıbrıs Türkü’nün refah ve mutluluğu için güzel işlere imza atmayı ümit ettiğini belirten Başçeri, Büyükelçiliğinin tüm imkânlarıyla her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu ve elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.



ULUÇAY



Teberrüken Uluçay ise, Başçeri’yi geçmişte ülkede görev yapmış olmasından dolayı iyi tanıdıklarını, ekonomi ve siyasi konularda güzel işler yapacaklarına inandığını söyledi.



Türk Lirasından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların maliyenin bütçe dengelerinin sarsılmasına neden olduğunu kaydeden Uluçay, Türkiye’de de sistem değişikliği yapılması, bununla birlikte Türkiye ile KKTC arasındaki kurumsal ilişkilerin yeni şekli ile hayata geçirilmemiş olması nedeniyle, ülkede ekonomik sıkıntılar yaşandığını anlattı. Uluçay, bunun, ciddi anlamda üzerinde durulması gereken bir husus olduğunu söyledi. Uluçay, “İnanıyorum ki bu konularda da adımlar atacağız” dedi.”



“KAPILAR TURİZME DE KATKI YAPACAK”



Derinya ve Aplıç’ta 12 Kasım’da açılacak olan geçiş kapıları hakkında ise Uluçay, kapıların Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları arasındaki güvenin gelişmesinin yanında Kuzey Kıbrıs’ın turizm gelirlerine de katkı yapacağına inandığını söyledi.



“ÇÖZÜM ADA ETRAFINDAKİ DOĞAL KAYNAKLARIN ORTAK KULLANIMI AÇISINDAN DA ÖNEMLİ”



Son dönemde Kıbrıs sorununun çözüm sürecine bir ivme kazandırılmaya çalışıldığını, beklentilerinin bu çabaların olumlu sonuç vermesi olduğunu kaydeden Uluçay, Kıbrıs sorunun çözümünün ada etrafındaki doğal kaynakların ortak kullanımı açısından da önem arz ettiğini söyledi.



İki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözümün sadece adada değil bölgede de istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını kaydeden Uluçay, mücadeleyi Türkiye ile işbirliği içerisinde sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.



(ID/ÖK)

