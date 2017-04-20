Meclis Başkanı Siber, Öğrencileri Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Çocukların her gününü bayram olarak yaşatacak bir ülke yaratmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

SİBEL: “ÇOCUKLARA HER GÜNÜ BAYRAM OLARAK YAŞATMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Lefkoşa, 20 Nisan 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, çocuklara her günü bayram olarak yaşatacak bir ülke yaratmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Sibel Siber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Necati Taşkın İlkokulu Müdürü Sami Özverel başkanlığında, ada genelindeki bazı ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu 26 kişilik heyeti kabul etti.

Meclis Mavi Salon’da gerçekleşen kabulde öğrencilere hitap eden Siber, Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı tüm çocuklara bayram olarak armağan ettiğini anımsatarak, çocukların her gününün bayram olmasını diledi.

Çocukların her gününü bayram olarak yaşatacak bir ülke yaratmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Siber, öğrencilerin içinde bulunduğu meclisin halkın daha iyi şartlarda yaşamını idame ettirmesi için yasaların hazırlandığı bir kurum olduğunu belirtti.

Atatürk’ün vurguladığı “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ifadesinin halkın iradesinin yansıtıldığı Meclis yapısı olduğunu belirten Siber, çocukların büyüdüklerinde hem siyasi, hem sosyal hem de sivil toplumda ülke için çalışan birer birey olmalarını diledi.

Başkan Siber, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler, kabulün ardından Meclis genel kurulunu ziyaret etti. Burada Meclis Protokol görevlileri tarafından Genel Kurul salonu hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI