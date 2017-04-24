Meclis Başkanı Siber, Mersin Gazeteciler Cemiyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC’ye temaslarda bulunmak amacıyla gelen Mersin Gazeteciler Cemiyeti heyetini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Siber, Mersin’in konumu nedeniyle Kıbrıs Türkü için her zaman çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek, cemiyet üyelerinin ülkede yapacakları temaslarla karşılıklı tanıtıma büyük katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Aradaki mesafenin her ne kadar çok az olsa da yakından görüp incelemenin ve bu yönde yayınlar yapmanın önemine değinen Siber, cemiyet üyelerine yapacakları etkinliklerde başarılar diledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal da konuşmasında, KKTC’nin Mersin için çok ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, KKTC Meclisi’nde bulunmaktan duydukları mutluluğun dile getirdi.

KKTC’de Meclis Başkanı’nın kadın olmasının çok önemli olduğunu da vurgulayan Ünal, “Sizlerin burada Başkan olarak olmanız, umudunu kaybetmiş bir çok kadınımıza umut veriyor” dedi.

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